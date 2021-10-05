СБУ обнаружила масштабную схему нелегальной растаможки автомобилей в Одесской области

Служба безопасности Украины блокировала коррупционную схему на Одесской таможне. За "ускоренное" и беспрепятственное растаможивание авто из Южной Кореи и США злоумышленники требовали взятки. Предварительные оценки свидетельствуют, что дельцы "зарабатывали" на этом более $200 тыс. в месяц.

Как сообщает пресс-центр СБУ, организатором схемы был исполняющий обязанности начальника одного из таможенных постов Одесской таможни.

По данным следствия, он систематически требовал и получал деньги от юридических и физических лиц за беспрепятственное таможенное оформление импортных авто.

"За вознаграждение злоумышленник обеспечивал таможенное оформление автомобиля в течение четырех часов. Если "клиенты" отказывались платить, то оформление затягивали до двух недель, а также завышали его оценочную стоимость. Цена за "беспрепятственное" таможенное оформление одного транспортного средства составляла около $50, в зависимости от марки автомобиля. По предварительным оценкам, ежемесячно через "схему" проходило более 8 тыс. транспортных средств. При этом взятки платили до 80% клиентов этого таможенного поста", – отмечается в сообщении.

В СБУ уточнили, что правоохранители задержали злоумышленника "на горячем" во время получения очередной неправомерной выгоды за беспрепятственное оформление нескольких транспортных средств. Ранее сотрудники СБУ задокументировали получение первой части неправомерной выгоды в размере $700 от этого же субъекта.

В рамках начатого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины решается вопрос относительно сообщения о подозрении фигуранту дела. Продолжаются неотложные следственные действия для установления всех участников коррупционной схемы.