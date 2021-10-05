"Днепрогаз" установил 4 тысячи газовых счетчиков с начала года

За 9 месяцев 2021 года специалисты АО "Днепрогаз" установили для клиентов около 4 тыс. индивидуальных газовых счетчиков.

Как сообщает пресс-служба компании, всего до конца года планируется установить более 5 тыс. приборов учета. НКРЭКУ предусмотрело для этого почти 11,5 млн грн.

Отмечается, что срок установки счетчиков газа в Украине продлен до 1 января 2023 года. Сейчас коммерческим учетом голубого топлива в Днепре и Днепровском районе обеспечены более 90% домохозяйств.

"Работы по установке индивидуальных счетчиков газа специалисты АО "Днепрогаз" выполняют для потребителей полностью бесплатно, а для выполнения монтажных работ выделяется необходимое количество расходных материалов", – объясняет исполняющий обязанности технического директора АО "Днепрогаз" Сергей Матиенко.

В компании добавили, что основная проблема, которая возникает в процессе оснащения счетчиками многоэтажек, связанна с отсутствием доступа в газифицированные квартиры. Частно жители сознательно препятствуют выполнению работ, отказывая в доступе для установки счетчиков.

В "Днепрогазе" подчеркнули, что Кодекс ГРМ определяет: в случае отказа от установки прибора учета специалисты газораспределительной компании обязаны составить Акт о нарушении и Акт об отказе от установки счетчика. На основании данных документов расчеты за потребленный газ будут проводиться по предельным нормам потребления, которые в среднем в 3 раза больше действующих норм потребления газа.

"При наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения предельная норма газопотребления составит 9,8 куб. м на 1 человека в месяц, при отсутствии горячего водоснабжения – 18,3 кубометра на 1 человека в месяц", – предупредили в компании.

Отмечается, что с актуальным списком адресов, по которым будут устанавливаться индивидуальные приборы учета газа, можно ознакомиться на сайте АО "Днепрогаз".

Напомним, АО "Днепрогаз" – газораспределительная компания, работающая под брендом РГК (Региональная Газовая Компания) на территории города Днепра и Днепровского района.

Региональная Газовая Компания – сервисная компания, которая разрабатывает инновационные и комплексные решения для энергетического сектора, направленные на повышение качества клиентского обслуживания, модернизацию отрасли и внедрение европейских стандартов работы операторов ГРС. Под брендом РГК работает 20 газораспределительных компаний, в которых заняты 38 тысяч специалистов. Они обслуживают 250 тыс. км газопроводов и более 8 млн потребителей газа.

Ежегодно АО "Днепрогаз" доставляет для 400 тыс. своих клиентов около 800 млн кубометров газа. Общая протяженность газопроводов, которые обслуживает компания, составляет около 5,5 тыс. км.