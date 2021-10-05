"Днепрогаз" установил 4 тысячи газовых счетчиков с начала года
За 9 месяцев 2021 года специалисты АО "Днепрогаз" установили для клиентов около 4 тыс. индивидуальных газовых счетчиков.
Как сообщает пресс-служба компании, всего до конца года планируется установить более 5 тыс. приборов учета. НКРЭКУ предусмотрело для этого почти 11,5 млн грн.
Отмечается, что срок установки счетчиков газа в Украине продлен до 1 января 2023 года. Сейчас коммерческим учетом голубого топлива в Днепре и Днепровском районе обеспечены более 90% домохозяйств.
"Работы по установке индивидуальных счетчиков газа специалисты АО "Днепрогаз" выполняют для потребителей полностью бесплатно, а для выполнения монтажных работ выделяется необходимое количество расходных материалов", – объясняет исполняющий обязанности технического директора АО "Днепрогаз" Сергей Матиенко.
В компании добавили, что основная проблема, которая возникает в процессе оснащения счетчиками многоэтажек, связанна с отсутствием доступа в газифицированные квартиры. Частно жители сознательно препятствуют выполнению работ, отказывая в доступе для установки счетчиков.
В "Днепрогазе" подчеркнули, что Кодекс ГРМ определяет: в случае отказа от установки прибора учета специалисты газораспределительной компании обязаны составить Акт о нарушении и Акт об отказе от установки счетчика. На основании данных документов расчеты за потребленный газ будут проводиться по предельным нормам потребления, которые в среднем в 3 раза больше действующих норм потребления газа.
"При наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения предельная норма газопотребления составит 9,8 куб. м на 1 человека в месяц, при отсутствии горячего водоснабжения – 18,3 кубометра на 1 человека в месяц", – предупредили в компании.
Отмечается, что с актуальным списком адресов, по которым будут устанавливаться индивидуальные приборы учета газа, можно ознакомиться на сайте АО "Днепрогаз".
Напомним, АО "Днепрогаз" – газораспределительная компания, работающая под брендом РГК (Региональная Газовая Компания) на территории города Днепра и Днепровского района.
Региональная Газовая Компания – сервисная компания, которая разрабатывает инновационные и комплексные решения для энергетического сектора, направленные на повышение качества клиентского обслуживания, модернизацию отрасли и внедрение европейских стандартов работы операторов ГРС. Под брендом РГК работает 20 газораспределительных компаний, в которых заняты 38 тысяч специалистов. Они обслуживают 250 тыс. км газопроводов и более 8 млн потребителей газа.
Ежегодно АО "Днепрогаз" доставляет для 400 тыс. своих клиентов около 800 млн кубометров газа. Общая протяженность газопроводов, которые обслуживает компания, составляет около 5,5 тыс. км.
Будь ласка, зачекайте...