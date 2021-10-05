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ТЕС (671) вугілля (1871) Центренерго (452) опалювальний сезон (1138)

"Центрэнерго" не может запустить половину энергоблоков из-за нехватки угля

12 из 23 энергоблоков государственной генерирующей компании "Центрэнерго" по состоянию на 14 часов 5 октября не работают из-за отсутствия топлива – угля и природного газа, еще 8 энергоблоков находятся ремонте.

Об этом свидетельствуют данные системного оператора НЭК "Укрэнерго", обратило внимание отраслевое издание ExPro.

При этом все ТЭС госкомпании работают минимальным составом оборудования.

По состоянию на 14:00 в работе находится 3 энергоблока ТЭС компании, общей мощностью 419 МВт.

На Трипольской ТЭС (Киевская обл.) работает только блок №3 и несет нагрузку 93 МВт.

На Змиевской (Харьковская обл) и Углегорской станциях (Донецкая обл) работает по одному стороны с нагрузкой 130 и 196 МВт.

По данным Министерства энергетики, антрацитового угля на Трипольской и Змиевской ТЭС осталось на 7 дней работы. Суммарно на этих станциях состоянию на 4 октября находилось 31 тыс. тонн топлива. Запас газового угля на ТЭС компании составляет 41,5 тыс. тонн, что хватит на 5-11 дней работы в зависимости от станции.

Как сообщалось, по состоянию на 1 октября на складах ТЭС "Центрэнерго" (Трипольской, Змеевской и Углегорской) находилось 62,5 тыс. тонн угля всех марок, тогда как согласно утвержденному графику этот объем должен быть в 11,4 раза больше – 710 тыс. тонн.

В свою очередь в компании заявляли о готовности обеспечить стабильное прохождение отопительного сезона 2021-2022 годов, в том числе благодаря поставкам импортного угля.

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Джерело:  ExPro


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дякуємо Зе!Беням та Зе!Беняткам- телепузики придуркуваті, ржіть із себе.
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05.10.2021 17:35 Відповісти
Це було очікувано коли Центренерго (з менеджментом Коломойського), яки писали ЗМІ, укладав договори на поставчання електроенергії Коломойському нижче собівартості по 1 грн і по 1.68 грн, коли зараз електроенергія комерц коштує більше 3.5 грн.

Зараз їм почнуть давати кредити і дотації типу на "проходження опалюваного сезону" Або просто кажучи грабувати на мільярди нас.
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05.10.2021 19:37 Відповісти
Зараз влада любить закидати за завдані збитки державі якому небудь Омеляну, чи Павловському на якісь, відносно, дрібниці. Але вперто мовчить і покриває багатомільярдні збитки завдані "зеленим" менеджментом держпідприємстам і банкам.
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05.10.2021 19:44 Відповісти

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