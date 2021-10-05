"Центрэнерго" не может запустить половину энергоблоков из-за нехватки угля

12 из 23 энергоблоков государственной генерирующей компании "Центрэнерго" по состоянию на 14 часов 5 октября не работают из-за отсутствия топлива – угля и природного газа, еще 8 энергоблоков находятся ремонте.

Об этом свидетельствуют данные системного оператора НЭК "Укрэнерго", обратило внимание отраслевое издание ExPro.

При этом все ТЭС госкомпании работают минимальным составом оборудования.

По состоянию на 14:00 в работе находится 3 энергоблока ТЭС компании, общей мощностью 419 МВт.

На Трипольской ТЭС (Киевская обл.) работает только блок №3 и несет нагрузку 93 МВт.

На Змиевской (Харьковская обл) и Углегорской станциях (Донецкая обл) работает по одному стороны с нагрузкой 130 и 196 МВт.

По данным Министерства энергетики, антрацитового угля на Трипольской и Змиевской ТЭС осталось на 7 дней работы. Суммарно на этих станциях состоянию на 4 октября находилось 31 тыс. тонн топлива. Запас газового угля на ТЭС компании составляет 41,5 тыс. тонн, что хватит на 5-11 дней работы в зависимости от станции.

Как сообщалось, по состоянию на 1 октября на складах ТЭС "Центрэнерго" (Трипольской, Змеевской и Углегорской) находилось 62,5 тыс. тонн угля всех марок, тогда как согласно утвержденному графику этот объем должен быть в 11,4 раза больше – 710 тыс. тонн.

В свою очередь в компании заявляли о готовности обеспечить стабильное прохождение отопительного сезона 2021-2022 годов, в том числе благодаря поставкам импортного угля.