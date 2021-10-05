"Новая почта" запустит собственную авиакомпанию для доставки международных грузов

Компания "Новая почта" запустит авиакомпанию Supernova Airlines. Авиаперевозчик будет иметь собственный флот и подчиняться компании "Новая почта Глобал".

Об этом сообщает пресс-служба "Новой пошты".

Отмечается, что рейсы будут осуществляться из международных аэропортов "Борисполь" и "Львов". Авиаперевозчик будет доставлять международные грузы.

"Для перевозки отправлений наших клиентов мы сотрудничаем с авиакомпаниями-партнерами и очень благодарны им за плодотворное сотрудничество. Однако объемы перевозок постоянно растут и нужно осваивать новые горизонты. Решение запустить собственную авиакомпанию продиктовано тем, что мы хотим и в дальнейшем гарантировать клиентам высокое качество, скорость и прогнозируемость доставки", – прокомментировал СЕО "Новой почты Глобал" Юрий Беневитский.

Ранее сообщалось, что "Новая почта" начала доставлять товары из онлайн-магазинов Турции, которые можно заказать через сайт NP Shopping.