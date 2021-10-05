Данилов анонсировал заседание СНБО по контрабанде и использованию недр

Следующее заседание Совета национальной безопасности и обороны будет посвящено проблемам контрабанды и использования недр страны.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, оно состоится 8 или 15 октября в зависимости от решения президента Украины, передает Интерфакс-Украина.

"Ближайшее заседание Совета национальной безопасности и обороны должно состояться или в эту пятницу (8 октября) или в следующую пятницу (15 октября). Это зависит от решения президента нашей страны", – сказал он в журналистам в Ситуационном центре в Офисе президента.

Данилов уточнил, что будет заслушана ситуация о положении дел с контрабандой. "Каждый ответственный государственный орган должен будет отчитаться по каждому лицу, к которому применены санкции за контрабанду", – сказал секретарь СНБО.

"Вторая ситуация будет связана с недрами. Мы уже почти закончили ситуацию, связанную с публичным (освещением, – ред.) со всеми недрами. Она будет в открытом доступе, вы все это увидите после заседания СНБО", – добавил он.

По его словам, "там будут также те лицензии, которые, к слову, сегодня у многих компаний, как выяснилось, считаются на оффшорах".

Данилов также анонсировал появление в ближайшие дни ряда указов по решениям СНБО, связанным с так называемыми "ворами в законе" и криминалитетом.

Напомним, президент Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны от 19 марта, согласно которому у 19 компаний аннулированы лицензии и специальные разрешения на добычу и пользование украинскими недрами.

Перечисленные компании владеют правами на разработку месторождений, которые ранее принадлежали компании "Голден Деррик", которая во времена президентства Виктора Януковича была близка к экс-министру Эдуарду Ставицкому и без конкурсов получила три десятка месторождений в Полтавской области.

После смены власти она потеряла лицензии, но смогла большую часть их отсудить, что совпало со сменой собственников компании. По данным СМИ, теперь фирма, которая изменила название на "Ист Юроуп Петролеум", подконтрольна бизнесмену Павлу Фуксу через кипрскую "Хартлог Лимитед", где 33% принадлежали государственной "Надра Украины", которая вышла из основателей в последний день 2018 года.

Сам Фукс в интервью ЭП в феврале 2018 года отрицал, что владеет долей в East Europe Petroleum, но признал, что планирует покупку ряда принадлежащих компании лицений на добычу.