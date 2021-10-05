Молдова завершила строительство газопровода из Румынии

В Молдове завершено строительство газопровода Яссы (Румыния) – Кишинев.

Об этом сообщил вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдовы Андрей Спыну, передает Интерфакс-Украина.

"После нескольких лет труда, бюрократии, процессов, труба Яссы-Кишинев предоставляет нам доступ к европейскому энергетическому рынку, я говорил с румынскими чиновниками о возможности поставок газа", – отметил Спыну.

Газопровод Яссы-Унгены-Кишинев строился почти десять лет. Его основная цель – диверсифицировать поставки газа в Молдову. Сначала в 2014 году был открыт газопровод Яссы-Унгены (оба города находятся недалеко от границ двух стран), однако он так и не был запущен для коммерческого использования.

Планируется, что по новой магистрали общей протяженностью 120 километров Молдова сможет ежегодно получать из Румынии 1,5 млрд кубометров голубого топлива.

До сих пор 100% поставок газа в Молдову приходится на российский "Газпром", который поставляет газ через территорию Украины.

Как сообщалось, Молдова и "Газпром" пока не договорились об очередном продлении газового контракта, истекшего 30 сентября. В этой ситуации стороны решили временно продлить договор на прежних условиях на один месяц. При этом в октябре Молдова будет получать газ по цене $790 за тыс. кубометров, тогда как в сентябре цена составляла $550 за тыс. кубометров.