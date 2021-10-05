Компания друга Медведчука сдала в аренду больше половины своих АЗС

Согласно данным компании Glusco, в ее управлении осталось 38 автозаправочных комплексов из 105.

Остальные АЗС были переданы в аренду сетям F+, WOG, KLO, "БРСМ-Нафта" и Ultra, передает отраслевое издание enkorr.

Наибольшее количество станций (45) перешли в управление ООО "Объединение "Виват", которое начало работать под брендом F+. Компания получила в свое распоряжение станции Glusco в Киевской, Харьковской, Волынской, Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Николаевской и Ивано-Франковской областях.

В частности, станция под брендом F+ уже появилась на месте АЗС Glusco в поселке Буча, в пригороде Киева.

Под другим брендом – Ultra – экс-станция Glusco уже работает в столице.

Как известно, в конце лета некоторые киевские станции Glusco начали предоставлять услуги под фирменной символикой уже известных сетей WOG, KLO и "БРСМ-Нафта". Осенью компании продолжили сотрудничество в этом направлении.

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Как сообщалось, летом 2021 года стало известно о приобретении компанией Socar New Energy Limited сети АЗС Glusco, были начаты процедуры подачи документов для согласования сделки в Антимонопольном комитете Украины. Однако чуть позже Socar решил отказаться от участия в проекте приобретения сети АЗС Glusco.

Напомним, зарегистрированный в Швейцарии трейдер Proton Energy S.A. прекратил поставки нефтепродуктов в Украину с 1 апреля. Это произошло после обысков в сети автозаправочных станций Glusco, которые 11 марта провели представители Службы безопасности и Нацполиции по делу об уклонении налогов на сумму около 240 млн грн.

Сеть Glusco сформирована на базе розничного бизнеса компании "Роснефть", который в 2016 году выкупил международный трейдер Proton Energy Group S.A. через родственную Glusco Energy S.A. ООО "Глуско Украина" ранее стало эксклюзивным поставщиком сжиженного газа с заводов российской "Роснефти" и крупнейшим импортером этого топлива в Украину.

Glusco Energy S.A., как и Proton Energy S.A., официально принадлежаит израильскому бизнесмену Нисану Моисееву, который признал, что является другом Виктора Медведчука – кума президента России Владимира Путина. В то же время наличие совместного бизнеса с Медведчуком Моисеев отрицает.