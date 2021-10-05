Оператор "Северного потока-2" оспорил отказ освободить газопровод от газовой директивы ЕС

Оператор газопровода "Северный поток-2", компания Nord Stream 2, подал апелляцию на решение Верховного регионального суда Дюссельдорфа от 25 августа 2021 года в Верховный федеральный суд ФРГ.

Об этом сообщили в компании, передает Интерфакс.

Напомним, 15 июня 2020 года Nord Stream 2 подала апелляцию в Верховный региональный суд Дюссельдорфа против решения Федерального сетевого агентства ФРГ (Bundesnetzagentur) об отказе компании в освобождении от требований обновленной Газовой директивы ЕС. 25 августа 2021 года Верховный региональный суд Дюссельдорфа отклонил иск компании.

Речь идет о норме газовой директивы ЕС, которая в Германии регулируется соответствующим национальным законом. Жалоба была подана в отношении параграфа 28б закона об энергетической экономике ФРГ.

Газовая директива ЕС (часть Третьего энергопакета) предусматривает освобождение от ее правил газопроводов из третьих стран, строительство которых было полностью завершено к 23 мая 2019 года. Оператор "Северного потока-2" может обжаловать решение суда.

Директива 2019/692 вступила в силу 23 мая 2019 года. Она распространяет правила рынка ЕС на газопроводы из третьих стран и обязывает операторов трубопроводов провести выделение на уровне собственности операций по транспорту и внедрить недискриминационную систему доступа третьих поставщиков к системам передачи и распределения на основе публично опубликованных тарифов.

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Для проекта "Северный поток-2" это означает конкретно, что оператором трубопровода должна выступать независимая от "Газпрома" компания, а 50% мощности трубы нужно зарезервировать под прокачку газа от других поставщиков.

Как сообщалось, 10 сентября российский "Газпром" объявил о завершении строительства "Северного потока-2". Однако, он должен пройти сертификацию у немецкого регулятора. Процесс начался 8 сентября и может занять до четырех месяцев. После того как немецкий регулятор завершит проверку, орган направит проект решения Европейской комиссии.