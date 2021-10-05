"Укртрансбезопасность" планирует увеличить штат инспекторов в 2 раза

Заместитель министра инфраструктуры Украины Мустафа-Маси Найем анонсировал расширение штата инспекторов для Государственной службы Украины по безопасности на транспорте ("Укртрансбезопасность") с 176 до 350 чел.

Об этом он сообщил в ходе "круглого стола", посвященного реформированию службы, передает Интерфакс-Украина.

"Надеемся, что в ближайшее время объявим перенабор инспекторов. Он будет прозрачный, открытый, вместе с нашими иностранными партнерами, которые ранее были привлечены к реформированию других органов власти. В дальнейшем это будет также проходить и со службами контроля "Укртрансбезопасности", – отметил Найем.

Он констатировал, что "Укртрансбезопасность" испытывает дефицит инспекторов.

"Сейчас – пик сезона, когда у нас есть "горячие точки" – южные области (Херсонская, Николаевская, Одесская). Мы туда направили половину инспекторов со всей страны, ослабив немного контроль на других направлениях, но иного выхода нет", – рассказал он.

По словам замминистра, также в службе существует проблема с тем, что одни и те же представители, которые выполняют какие-то функции, сами себя и контролируют.

Говоря о новом руководстве "Укртрансбезопасности", Найем сообщил о проходящем конкурсе на главу, первого заместителя главы службы, а также будет объявлен конкурс на заместителя по цифровизации. "Надеюсь, что в следующем месяце у нас будут новый глава, первый заместитель и заместитель по цифровизации", – подытожил он.

Кроме того, по его словам, для перезапуска "Укртрансбезопасности", согласно подсчетам Министерства инфраструктуры, необходимо $500 тыс.

"Эти средства будут привлекаться за счет донорских средств. Надеюсь, что нам получится это сделать уже в этом году", – сказал Найем.

Он добавил, что потенциальные убытки для ВВП Украины от работы нереформированной службы до 2030 года могут составить $10 млрд.

В настоящее время обязанности главы службы исполняет Никита Лагунин, ранее занимавший должность заместителя руководителя "Укртрансбезопасности".