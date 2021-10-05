Цены на газ в Европе приблизились к $1400 за тысячу кубометров. ИНФОГРАФИКА

Цена ближайшего (ноябрьского) фьючерса на TTF на бирже ICE Futures во вторник достигла 108 евро за МВт-ч, или более $1377 за тысячу кубометров.

Об этом свидетельствуют данные биржи.

Как сообщалось, с начала прошлой недели спотовые цены на газ в Европе впервые превысили $1000 за тысячу кубометров после того, как "Газпром" отказался бронировать дополнительную транзитную мощность через Украину, при этом выкупил лишь треть от предложенной транзитной мощности польского участка газопровода "Ямал-Европа" на октябрь.

Таким образом, цены на газ в Европе официально преодолели предыдущий исторический максимум марта 2018 года, когда Европу накрыл холодный фронт "Зверь с Востока". Рекорд был установлен 1 марта 2018 года – 76 евро за МВт.ч, или $969 за тысячу кубометров.

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Также напомним, что утром 1 октября "Газпром" остановил транзит газа в Венгрию через Украину. 27 сентября венгерская MVM Group и "Газпром экспорт" в Будапеште подписали новый долгосрочный контракт на поставку газа в обход Украины. Новый контракт рассчитан на 15 лет с возможностью изменения условий через 10 лет. Документ вступает в силу 1 октября.

Венгрия будет получать по 4,5 млрд куб. м газа в год: 3,5 млрд куб. м через Сербию (через газопровод "Турецкий поток" и его сухопутные продолжения) и 1 млрд куб. м – через Австрию.