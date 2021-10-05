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газ (7800) Європа (570) ціни (3277)

Цены на газ в Европе приблизились к $1400 за тысячу кубометров. ИНФОГРАФИКА

Цены на газ в Европе приблизились к $1400 за тысячу кубометров. ИНФОГРАФИКА

Цена ближайшего (ноябрьского) фьючерса на TTF на бирже ICE Futures во вторник достигла 108 евро за МВт-ч, или более $1377 за тысячу кубометров.

Об этом свидетельствуют данные биржи.

Как сообщалось, с начала прошлой недели спотовые цены на газ в Европе впервые превысили $1000 за тысячу кубометров после того, как "Газпром" отказался бронировать дополнительную транзитную мощность через Украину, при этом выкупил лишь треть от предложенной транзитной мощности польского участка газопровода "Ямал-Европа" на октябрь.

Таким образом, цены на газ в Европе официально преодолели предыдущий исторический максимум марта 2018 года, когда Европу накрыл холодный фронт "Зверь с Востока". Рекорд был установлен 1 марта 2018 года – 76 евро за МВт.ч, или $969 за тысячу кубометров.

Цены на газ в Европе приблизились к $1400 за тысячу кубометров 01

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Также напомним, что утром 1 октября "Газпром" остановил транзит газа в Венгрию через Украину. 27 сентября венгерская MVM Group и "Газпром экспорт" в Будапеште подписали новый долгосрочный контракт на поставку газа в обход Украины. Новый контракт рассчитан на 15 лет с возможностью изменения условий через 10 лет. Документ вступает в силу 1 октября.

Венгрия будет получать по 4,5 млрд куб. м газа в год: 3,5 млрд куб. м через Сербию (через газопровод "Турецкий поток" и его сухопутные продолжения) и 1 млрд куб. м – через Австрию.

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Топ коментарі
+11
Ну хай дякують виплеканими ними самими "дітям природи" © які байками про глобальне потепління і всесвітній потоп від цього добилися майже повної зупинки виробництва атомної енергії в Німеччині.
Померзнуть тепер трохи може мізки провітряться.
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05.10.2021 18:23
+6
Мало . Чекаємо 5800$ . А краще 58000$ . Газ має стати абсолютно невигідним і тоді швидко з'явиться альтернатива . Так чи інакше , але Європа вимушена буде не купувати російський газ . Чим вища ціна газу - тим швидше це станеться .
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05.10.2021 13:52
+4
мы глубоко обеспокоены этим
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05.10.2021 18:55
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Мало . Чекаємо 5800$ . А краще 58000$ . Газ має стати абсолютно невигідним і тоді швидко з'явиться альтернатива . Так чи інакше , але Європа вимушена буде не купувати російський газ . Чим вища ціна газу - тим швидше це станеться .
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05.10.2021 13:52 Відповісти
Странная логика. Если газ продатсяпо 1400, то кто-то его покупат. Если перестанут, то цена будет падать. Рыночная цена отражает равновесие между спрсом и предложением с учетом всех альтернатив газу.
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05.10.2021 15:25 Відповісти
Конечно если он не нужен будет то цена будет падать. Вопрос только в том нужен ли он по такой цене и есть ли альтернатива ему.
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05.10.2021 16:01 Відповісти
Це віртуальна ціна. Її штучно підіймають.
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05.10.2021 22:19 Відповісти
Питання - скільки купляють . Якщо його купляють багато - то чому пусті газосховища ? А якщо його купляють по 2 куба в місяць , для виробнитства якихось хімікатів - то тоді неважко яка ціна .
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06.10.2021 06:41 Відповісти
Ну хай дякують виплеканими ними самими "дітям природи" © які байками про глобальне потепління і всесвітній потоп від цього добилися майже повної зупинки виробництва атомної енергії в Німеччині.
Померзнуть тепер трохи може мізки провітряться.
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05.10.2021 18:23 Відповісти
мы глубоко обеспокоены этим
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05.10.2021 18:55 Відповісти
Достроили ветку газа? Говорили что будет шантаж? Не послушались? Верхушка получила на лапу а вся Европа теперь платит втридорога.
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05.10.2021 21:24 Відповісти
А почему США не поможет СПГ и снизит цены?
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05.10.2021 22:18 Відповісти
А чим це СПГ доставити? Все миттєво не відбувається.
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05.10.2021 22:20 Відповісти
В Азию доставляют. Терминалы в Польше и Литве есть.
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05.10.2021 22:25 Відповісти
Чтоб не прекратить поставки уже оплатившим конракты.
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05.10.2021 22:29 Відповісти
Хотят чтобы приняли сп2. По нему будет по 500
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05.10.2021 21:37 Відповісти
Газпром не выполняет контракт?
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05.10.2021 22:19 Відповісти
Да, не выполняет.
Недавний иск в 3млрд был?
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05.10.2021 22:29 Відповісти
Будет им и декарбонизация, и отказ от атомной энергетики. Не доходит словами, дойдёт через зад.
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06.10.2021 05:39 Відповісти
Вже декілька років гріюсь кондиціонером . Зимою - гріє , літом - холодить
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06.10.2021 06:50 Відповісти

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