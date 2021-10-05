Рада отстранила спикера Разумкова и назначила дату голосования за его отставку

Верховная Рада поддержала предложение президентской фракции "Слуга народа" и депутатских групп "Доверие" и "За будущее" об отстранении председателя ВР Дмитрия Разумкова от ведения следующих двух пленарных заседаний.

Соответствующее предложение первого заместителя председателя парламента Руслана Стефанчука поддержали 240 народных депутатов.

Позднее Стефанчук поставил на голосование предложение об отзыве Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады и рассмотрение этого вопроса в четверг 7 октября. Это предложение поддержали 246 нардепов.

При этом Разумков ранее указывал, что, согласно регламенту Верховной Рады, что процедура отзыва спикера занимает до десяти дней: за это время должен быть подготовлен отчет председателя ВР, а также отчет Счетной палаты по выполнению сметы на 2021 год. Соответствующие материалы предоставляются народным депутатам не позднее чем за два дня до рассмотрения этого вопроса парламентом.