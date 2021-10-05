Купленный у британцев ледокол "Джеймс Кларк Росс" прибыл в Одессу

Флагман украинского научно-исследовательского флота – ледокол "Джеймс Кларк Росс" – прибыл под сине-желтым флагом в Одессу.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

"Из Дании в Украину через три моря – Северное, Средиземное и Черное – нашего красавца привели два капитана: украинский капитан Олег Новосильный и британский "капитан-наставник" Саймон Уоллес", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в следующие недели будет осуществляться оформление документов и техническая инвентаризация судна. После состоится официальное представление ледокола для медиа и будет объявлено его новое название. Также планируется время для экскурсионного посещения судна.

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Как сообщалось, НАНЦ и учреждение "Исследования и инновации" Великобритании (куда входит Британская антарктическая служба) 19 августа подписали акт о покупке Украиной ледокола "James Clark Ross", который сейчас находится в порту города Фредериксгавн (Дания). В июле Кабмин выделил на эти цели 244,51 млн грн.