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АЗС (1571) бензин (1090) ціни (3277) дизпаливо (1268)

Сети АЗС продолжили повышать цены на бензин и дизтопливо

Сети АЗС продолжили повышать цены на бензин и дизтопливо

Розничные сети АЗС с 4 на 5 октября подняли цены на бензины и дизельное топливо. Рост цен стал результатом корректировки стоимости топлив в соответствии с постановлением правительства о предельной торговой наценке.

Об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

В частности, на изменение предельных цен отреагировала сеть Shell. Компания подняла цену на все виды топлива на 33-64 копеек за литр: бензин марки А-92 подорожал до 30,89 грн/л, А-95 – до 31,50 грн/л, ДТ – до 30,23 грн/л.

В сети UPG бензин А-92 подорожал до 29,90 грн/л (+30 копеек), А-95 – до 30,60 грн/л (+30 копеек) и ДТ – до 27,70 грн/л (+40 копеек).

Такие сети как AMIC, SOCAR, "БРСМ-Нафта", "Укр-Петроль", "Катрал", Mango, Motto и др. подняли цены на топливо в пределах 10-80 копеек за литр.

Как сообщалось, утром в понедельник Минэкономики обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизтоплива. С учетом максимальной торговой наценки предельная стоимость бензина составляет 31,5 грн/л, дизтоплива – 30,23 грн/л. По сравнению с концом сентября средняя цена на бензин выросла на 33 копейки, дизтопливо – на 64 копейки.

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Джерело:  еnkorr


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Украинцы хитрый народ. Сами требуют санкции против северного потока и в целом против РФ, но не спешат присоединяться к европейским санкциям против Беларуси. Тем более дизель и битум не являются первоочередными товарами для украинцев которые могут вызвать социальное напряжение в обществе. Люди, которые имеют машину вполне, могут позволить себе платить за бензин по европейским ценам.
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05.10.2021 15:06 Відповісти
такое, вон в бедной Португалии по 1.77 евро за литр и все продолжают топить 160+ . Так что запас большой ещё. пока только 95 центов
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05.10.2021 18:58 Відповісти

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