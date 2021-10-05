Правоохранители пришли с обысками в "Киевводоканал" и "Киевтеплоэнерго" по делу о хищении 10 миллионов

Столичные правоохранители проводят санкционированные обыски в служебных помещениях КП "Киевтеплоэнерго", ЧАО "Киевводоканал", "Консультативно-диагностическом центре" Святошинского района Киева, коммунальных предприятиях по содержанию зеленых насаждений Святошинского района и в подрядных организациях по факту хищений средств на закупке оборудования.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Согласно материалам следствия, в течение 2018-2020 годов между указанными предприятиями и субъектом хозяйствования был заключен ряд договоров на закупку оборудования для монтажа водопроводных сетей, систем отопления и кондиционирования.

"При этом подрядное предприятие отразило в бухгалтерской и налоговой отчетности финансово-хозяйственные операции с группой предприятий, имеющих признаки фиктивности, привлеченных якобы для выполнения субподрядных работ, что позволило завладеть бюджетными средствами в особо крупных размерах", – говорится в сообщении.

По предварительным данным, сумма ущерба составляет около 10 млн грн.

Отмечается, что 5 октября, на основании постановления суда в помещениях указанный КП и подрядной организации, а также по месту жительства фигурантов начались обыски с целью поиска доказательств и фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовных преступлений.

Следственные действия в уголовном производстве продолжаются.