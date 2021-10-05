Компания зятя Злочевского отказалась выполнять договор о поставках газа херсонской больнице

Поставщик газа "Укр Газ Ресурс" 2 октября в одностороннем порядке разорвал договор о поставке газа с КНП "Херсонская областная клиническая больница" в связи с "особыми экономическими обстоятельствами в части роста цены на газ".

Об этом в своем Facebook сообщил глава Херсонского областного совета Александр Самойленко.

По его словам, договор о поставке природного газа между ООО "Укр Газ Ресурс" и Херсонской областной клинической больницей был заключен до 31декабря 2021 года.

"Но уже сейчас понятно, что никакие газовые компании не соглашаются на зафиксированную Меморандумом цену в размере 13,6 грн за 1 куб. м газа для бюджетных учреждений. Поставщики просто не выходят на тендер, если стоимость 1 куб. м ниже 35 грн", - пишет Самойленко.

При этом больница не получала официального предупреждения о намерении изменить условия договора поставки природного газа, которое должно было поступить потребителю не позднее чем за 30 дней до запланированного вступления в силу таких изменений в соответствии с договором.

Таким образом, в начале отопительного сезона больница осталась без газа, необходимого для подогрева воды и отопления помещений. Процедура проведения тендерам занимает минимум 30 дней.

Компания "Укр Газ Ресурс" принадлежит Андрею Кучкову – супругу Карины Злочевской, дочери Николая Злочевского.

Николай Злочевский – бывший руководитель Комитета по природным ресурсам и Министерства экологии. Он основал группу Burisma – крупнейший частный украинский холдинг по газодобыче.

Как известно, в октябре цены на газ в Европе достигли рекордных $1200 за тыс. куб. м. Коммерческое предложение "Укр Газ Ресурс" на октябрь 2021 года составляет 37 грн/куб.