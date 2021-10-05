Сотрудники "Укрэксимбанка" напали на журналистов во время интервью с главой правления (обновлено)

На журналистов программы "Схемы" совершили нападение в государственном "Укрэксимбанке" во время записи интервью с главой правления Евгением Мецгером в его кабинете.

Об этом сообщает руководительница программы расследований "Схемы" Наталья Седлецкая, передает "Радио Свобода".

По ее словам, Мецгеру не понравился один из вопросов, который задал журналист, после чего он приказал охране "забрать камеры" и "достать из них кассеты". Сотрудники банка применили силу по отношению к оператору: отобрали у него две камеры, забрали карты с записями и удалили отснятое видео.

Журналист задал вопрос, чтобы получить его позицию относительно расследования, публикация которого запланирована на ближайшее время. Мецгеру вопрос не понравился, после чего охрана "скрутила" оператора отобрала флешку и вынесла всю технику на час.

Все это время журналисты находились в кабинете Мецгера в его же присутствии. Там же находился директор департамента информационной политики "Укрэксимбанка" Владимир Пикалов, охранник и еще один работник банка, который применил силу к оператору.

Все события также запрещалось снимать на телефон. Кроме того, оператора и журналиста не выпускали из кабинета. Позже технику вернули, но все записи были удалены. Однако, происходящее журналисту удалось записать на диктофон.

Журналисты и представители редакции, которые прибыли на место события, вызвали полицию и написали заявление о препятствовании журналистской деятельности. В полиции Киева сообщили, что проводятся необходимые следственные действия, а также начато уголовное производство по ч. 1 ст. 171 Уголовного кодекса Украины – препятствование законной профессиональной деятельности журналистов.

Позже пресс-служба "Укрэксимбанка" обнародовала свою позицию относительно случившегося. По мнению банка, журналист "поставил ряд вопросов относительно предоставления информации о деятельности клиентов банка, которую банк получил в процессе их обслуживания и правоотношений" и "без какого-либо обоснования высказал предположения о якобы допущенных банком нарушениях в рамках соответствующих правоотношений".

В "Укрэксимбанке" посчитали, что эта информация является банковской тайной и "были вынуждены прекратить дальнейшее проведение интервью". Журналистам предложили направить запросы в пресс-службу на все интересующие их вопросы.

"После этого журналист с оператором без какого-либо препятствования покинули помещение банка", – подчеркнули в пресс-службе.

Кроме того, банк увидел в действиях журналиста признаки "противоправного завладения информацией и ограниченным доступом и нарушения Кодекса этики журналиста в части использования незаконных методов получения информации". "Укрэксимбанк" намерен подавать соответствующее заявление в правоохранительные органы.

Напомним, Мецгер возглавил "Укрэксимбанк" в марте 2020 года. До 2015 года он работал на более низких должностях в этом банке.