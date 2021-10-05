СБУ заблокировала масштабную мошенническую схему с банковскими картами в Виннице

Киберспециалисты Службы безопасности заблокировали в Виннице масштабную схему завладения средствами граждан через работу подпольного "call-центра", незаконный оборот которого ежемесячно составлял более 6 млн грн.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Отмечается, что схема просуществовала 4 месяца.

По данным следствия, житель Винницы арендовал в центре города офисное помещение, в котором и организовал работу "call-центра". Для нелегальной деятельности злоумышленник привлек 25 сотрудников – безработных местных жителей.

"Операторы" представлялись работниками службы безопасности банковских учреждений или правоохранительных органов и выманивали у граждан их персональные данные. Тех, кто оказался не слишком доверчивым, побуждали самостоятельно перевести средства на "резервный" счет. После этого деньги выводили в тень через сеть аффилированных фирм и переводили в наличные", – говорится в сообщении.

В ходе обысков в помещении "call-центра" правоохранители обнаружили: около 100 единиц компьютерной техники и телекоммуникационного оборудования, черновые записи с данными банковских платежных карт и документацию с доказательствами противоправной деятельности.

В рамках уголовного производства по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины продолжается следствие для привлечения к ответственности лиц, причастных к противоправным действиям.