США продолжат противостоять "Северному потоку-2", – Госдеп

Вашингтон продолжит выступать против проекта "Северный поток-2".

Об этом заявил представитель Госдепа Нед Прайс, комментируя заполнение газом первой нитки этого газопровода, передает Интерфакс-Украина.

"У нас нет конкретной реакции на объявление, на которое вы ссылаетесь. Наша политика, как мы уже дали четко понять... состоит в том, что мы продолжаем выступать против этого газопровода", – заявил Прайс, отвечая на соответствующий вопрос в ходе брифинга.

Он подчеркнул, что для США "Северный поток-2" является геополитическим проектом Российской Федерации.

По словам Прайса, Вашингтон "продолжат применять закон" в отношении "Северного потока-2" в соответствии с периодическим обзором США санкций против этого проекта, осуществляемым сейчас.

Напомним, 4 октября оператор газопровода – дочерняя компания российского "Газпрома" Nord Stream 2 АG заявила, что началась процедура по заполнению газом первой нитки газопровода "Северный поток-2". В свою очередь Датское энергетическое агентство (ДЭА) сообщило, что первая нитка газопровода "Северный поток-2" в настоящее время имеет все разрешения и может начать функционировать, пишет Bloomberg.

"Решение означает, что теперь газ может быть поставлен по одной нитке (нитка В) незамедлительно, для нитки А нужно "выполнить еще несколько требований, чтобы она заработала", – отмечает агентство.

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Как сообщалось, 10 сентября российский "Газпром" объявил о завершении строительства "Северного потока-2". Однако, он должен пройти сертификацию у немецкого регулятора. Процесс начался 8 сентября и может занять до четырех месяцев.

После того как немецкий регулятор завершит проверку, орган направит проект решения Европейской комиссии.

2 сентября председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что первые поставки по "Северному потоку 2" могут быть осуществлены уже в отопительном сезоне текущего года. При этом глава "Газпрома" уточнил, что это не приведет к увеличению общего объема поставок российского газа в Европу. Позже он опроверг начало поставок газа с 1 октября.

Ранее США и Германия договорились об условиях завершения строительства российского газопровода "Северный поток-2". В обмен на отказ США от введения санкций против этого проекта Германия предложила ряд обещаний, призванных уменьшить его риски для Украины.

Среди прочего, ФРГ обещает способствовать продлению договора на транзит российского газа через Украину еще на 10 лет. Однако в Кремле уже заявили, что это возможно только в случае неких уступок от Украины, а "Газпром" допускает такую возможность при условии увеличения закупок российского газа в ЕС.