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аукціон (1317) банки (6844) Фонд гарантування вкладів (1434)

Фонд гарантирования выставил на продажу активы ликвидируемых банков на более 11 миллиардов

Фонд гарантирования выставил на продажу активы ликвидируемых банков на более 11 миллиардов

В течение недели, с 4 по 8 октября, Фонд гарантирования вкладов физических лиц запланировал продажу активов восьми ликвидируемых банков на общую сумму 11,58 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

В частности, на сумму 11,17 млрд грн выставлены на продажу права требования по выданным банками кредитам, на 413,5 млн грн – недвижимость, земельные участки и другие основные средства банков. Также ценные бумаги будут торговаться за 1,29 млн грн.

В частности, на продажу выставлены активы:

  • АО "Златобанк" – на 10,82 млрд грн;
  • АО "Мисто Банк" – на 346 млн грн;
  • АО "КБ "Земельный капитал" – на 206,2 млн грн;
  • АО АКБ "Аркада" – на 153,97 млн грн;
  • ПАО "АКБ "Капитал" – на 47,94 млн грн.

Также в течение недели запланирована продажа активов АО "Родовид Банк", ПАО "КБ "Премиум" и АО "ВТБ Банк".

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Джерело:  Фонд гарантирования вкладов


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