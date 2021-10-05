В Украине зафиксировали 9 846 новых случаев COVID-19

На утро 5 октября в Украине зафиксировали 9 846 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью.

В частности, заболело 918 детей и 207 медработников, передает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также госпитализировали 1 881 человека, умерло 317 пациентов, выздоровело – 4 229. Кроме того, совершили 74 125 тестов.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Днепропетровской (992), Харьковской (940), Одесской (809), Запорожской (667) и Донецкой (662) областях.

За все время пандемии в Украине заболело 2 469 856 человек, выздоровело – 2 268 752, летальных случаев зафиксировали 57 206. Также провели 13 003 972 теста.

С начала кампании вакцинации против COVID-19 в Украине привили 7 242 115 человек, за прошедшие сутки – 100 331. Полностью иммунизированы 5 820 725 украинцев.

Днем ранее, 4 октября, сообщали о 4 821 новом случае заболевания коронавирусной болезнью.