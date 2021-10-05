Нацбанк оценил потери экономики в случае нового локдауна в 0,6% ВВП

Потенциальный локдаун может привести к сокращению ВВП Украины на 0,4-0,6%.

Об этом заявил глава Национального банка Кирилл Шевченко в интервью LB.uа.

"Несмотря на то, что сегодня рабочие процессы возвращаются в офлайн, темпы вакцинации повышаются, риски введения нового локдауна из-за распространения новых штаммов вируса остаются весомыми. Оценка воздействия на ВВП будет зависеть от формата введения карантина. В зависимости от жесткости мер, которые могут быть применены, потери - от 0,4% до 0,6%. Это существенно, но не критично", - рассказал Шевченко.

Ранее заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Игорь Кузин сообщал, что в ноябре Украина может приблизиться к красной зоне эпидемиологической опасности, когда в стране может быть введен локдаун.