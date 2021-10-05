Индия будет платить $674 компенсации за каждого умершего от коронавируса

Верховный суд Индии принял решение правительства выплатить по 50 тыс. рупий ($674) в виде компенсации за каждую смерть из-за коронавируса (COVID-19).

Об этом сообщает BBC, передает Укринформ.

Официально в стране зарегистрировано более 447 тыс. смертей от COVID-19. Однако эксперты убеждены, что в реальности их в 10 раз раз больше.

Согласно решению суда, компенсация должна быть выплачена семье погибших в течение месяца после подачи заявки.

Отмечается, что в июне этого года группа адвокатов подала в суд иск о выплате компенсации родственникам погибших от коронавируса. По их мнению, пандемия полностью подпадает под действие индийского закона о ликвидации последствий стихийных бедствий. Закон, который был принят в 2005 году, предусматривает, что денежная помощь в размере 4 тыс. рупий ($53,9) должна выплачиваться семьям людей, погибших в результате стихийного бедствия.