Киевсовет отказался судиться с застройщиком для сохранения заказника

Киевсовет отозвала свою апелляционную жалобу на решение Окружного админсуда Киева, которым было отменено решение Киевсовета "Об объявлении природной территории ландшафтным заказником местного значения "Зеленая мечта".

Об этом свидетельствует постановление Шестого апелляционного административного суда от 13 сентября, пишут Наші гроші.

Киевсовет принял решение об объявлении природной территории ландшафтным заказником местного значения "Зеленая мечта" на заседании 11 марта этого года. Заказником была объявлена территорию площадью 0,26 га по ул. Отдыха, 25 в Святошинском районе. Отмечалось, что там имеются остатки вековой дубравы, которая имеет большое рекреационное значение.

Этот участок находится в частной собственности ООО "Вуд Гейтс", которое обжаловало решение Киевсовета в суде. И 25 июня ОАСК иск фирмы удовлетворил, признав противоправным и отменив решение городского совета. Суд пришел к выводу, что Киевсовет, принимая указанное решение, действовал не в рамках законодательства.

Киевсовет обжаловал это решение ОАСК. Однако 26 августа, до открытия производства по делу, подал ходатайство об отзыве своего апелляционной жалобы. 13 сентября апелляционный суд его удовлетворил и вернул жалобу Киевсовету.

Напомним, в январе этого года Госархстройинспекция Украины выдала ООО "Вуд Гейтс" разрешение на строительство 21-этажного жилого дома со встроенными помещениями по ул. Отдыха, 25.

Против этой застройки выступают жители окрестных домов, которые отмечают, что указанный участок является прилегающей территорией их домов. Кроме того, по их словам, на участке проходят подземные воды, что является угрозой для проведения строительства.

Относительно обстоятельств уничтожения дубов на указанном участке полиция расследовала уголовное производство, которое, однако было закрыто в декабре 2020 года. В частности, следователи приняли к сведению отчет харьковского университета им. В.Н. Каразина.

С марта этого года владельцами ООО "Вуд Гейтс" является ПАО "Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд "Новос" (70%) и АО "Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд "Анхель" (30%).

Владельцем фонда "Новос" является Игорь Сирык, бывший депутат Полтавского областного совета от "Батькивщины", владелец компании Novos Development, которая строит четыре жилых комплекса в Полтаве. Игорь Сирык с женой Викторией Сирык и Анной Фоминой с 2018 года являются совладельцами обслуживающего ЖСК "Мир жилья".

По данным Youcontrol, совладельцем фонда "Анхель" является Юрий Перцев – это бывший заместитель государственной Объединенной горно-химической компании Руслана Журило по коммерческим вопросам. Вместе они являются обвиняемыми по делу о нанесении ущерба ОГХК на 300 млн грн, которое рассматривается в Высшем антикоррупционном суде. Жена Перцева имеет долю в фирме, связанной с семьей Журило.