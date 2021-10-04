Беларусь подключила первый энергоблок АЭС к сети после трехмесячного перерыва

Первый энергоблок Белорусской АЭС в понедельник, 4 октября, включен в сеть.

Об этом сообщили в Министерстве энергетики страны, передает государственное информагентство БЕЛТА.

"4 октября в 18:20 первый энергоблок Белорусской атомной электростанции включен в сеть. Идет повышение электрической мощности турбогенератора. В настоящее время она составляет 360 МВт", – сообщили в министерстве.

Как сообщалось, первый энергоблок Белорусской АЭС был отключен от сети из-за срабатывания автоматической защиты генератора 12 июля.

16 июля министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич сообщал, что оборудование турбогенератора работало при температуре около 300 градусов, и необходимо определенное время для его расхолаживания, чтобы специалисты могли приступить к выяснению причин срабатывания защиты и их устранению.

Напомним, в начале ноября 2020 года первый энергоблок Белорусской АЭС был подключен к объединенной энергосистеме Беларуси для проведения испытаний.

Физический пуск первого энергоблока станции состоялся в августе 2020 года, а его ввод в промышленную эксплуатацию – 10 июня 2021 года. Ввод в эксплуатацию второго блока ожидается в первом полугодии 2022 года.

Беларусь завершает строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый.

Генподрядчиком строительства АЭС является группа ASE госкорпорации "Росатом".