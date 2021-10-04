American Airlines сделала обязательной вакцинацию от коронавируса для сотрудников

Одна из крупнейших американских авиакомпаний – American Airlines Group – приняла решение обязать своих сотрудников пройти вакцинацию от COVID-19.

Об этом сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на письмо СЕО компании Дуга Паркера сотрудникам, передает Интерфакс-Украина.

Паркер в своем письме сообщил, что American Airlines все еще работает над условиями вводимого требования, но уже сейчас очевидно, что те, кто откажется вакцинироваться, не будут допущены к работе в компании.

По оценкам союза пилотов, в American Airlines не сделали прививки от коронавируса около 30% пилотов.

Таким образом American Airlines станет второй крупной авиакомпанией США, введшей обязательную вакцинацию, после United Airlines.

Как отмечает агентство, аналогичное решение было принято и в менее крупных американских авиаперевозчиках – Aaska Airlines и JetBlue. Эти компании предоставляют услуги авиаперелетов и грузовых воздушных перевозок правительству, что делает их государственными подрядчиками, и тем самым распространяет на них приказ президента Байдена об обязательной вакцинации среди сотрудников компаний, работающих с государством.

В то же время, в Delta Air Lines – другом крупном авиаперевозчике, еще не приняли решение об обязательной вакцинации, сообщил главный исполнительный директор Эд Бастиан. Он также отметил, что компания проводит консультации с правительством по вопросу определения того, какие меры необходимо ввести, чтобы сотрудники соответствовали государственным требованиям вакцинации.

Бастиан полагает, что к ноябрю около 90% работников Delta Air Lines сделает прививки от COVID-19, так как компания приняла решение взимать дополнительно по $200 в месяц с каждого не вакцинированного сотрудника.

Как сообщалось, Министерство здравоохранения Украины планирует включить в перечень профессий, подлежащих обязательной вакцинации от COVID-19, сотрудников центральной исполнительной власти и их территориальных подразделений, местных государственных администраций и учреждений высшего, профессионального, общего среднего, дошкольного образования, а также научных учреждений, независимо от формы собственности.