Глава Нацбанка раскритиковал заложенные Минфином в госбюджете показатели перечислений от НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) считает завышенными заложенные Минфином показатели доходов в проекте госбюджета на 2022 год от перечисления прибыли Нацбанка.

Об этом глава НБУ Кирилл Шевченко заявил в интервью LB.ua.

"У нас есть уже фактически традиционное расхождение с Минфином по прогнозам на следующий год в части прибыли, которую НБУ перечислит в бюджет. Напомню, мы прогнозируем, что она составит 13,6 млрд грн. В том прогнозе, который мы увидели (в проекте госбюджета 2022, – ред.), стоит сумма 24 млрд грн. Мы не понимаем, откуда эти цифры", – заявил Шевченко.

Он напомнил, что такая же ситуация была с госбюджетом на 2021 год.

"Аналогичная история была в прошлом году, когда в бюджете стояла цифра 33 млрд грн, а НБУ прогнозировал 22,6 млрд грн, наконец, НБУ перечислил близкую к прогнозу сумму – 24,4 млрд грн. Мы этот вопрос рассматриваем с позиции независимости Нацбанка", – добавил глава НБУ.

Как сообщалось, Кабинет министров предусмотрел в госбюджете на 2022 год поступление части прибыли от Национального банка Украины (НБУ) в размере 24,43 млрд грн, тогда как сам Нацбанк оценивает эту сумму в 13,6 млрд грн.

Таким образом, в проекте госбюджета на 2022 год поступления от перечисления части прибыли НБУ могут быть завышены на 10,8 млрд грн.

Так, Нацбанк перечислил в госбюджет в 2021 году 24,43 млрд грн при заложенном в бюджет показателе 33 млрд грн.

При этом в процессе принятия госбюджета-2021 в Нацбанке указывали, что план по отчислениям НБУ в госбюджет на 2021 год в размере 33 млрд грн завышен приблизительно на 10 млрд грн.