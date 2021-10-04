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Wizz Air возобновит рейсы из Украины в Польшу, Италию и ОАЭ

Wizz Air возобновит рейсы из Украины в Польшу, Италию и ОАЭ

Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air с октября 2021 года возобновляет рейсы по маршрутам Киев-Катовице (Польша), Киев-Неаполь (Италия) и Одесса-Абу-Даби (ОАЭ).

Об этом говорится в сообщении компании, передает Интерфакс-Украина.

В частности, рейсы из Киева в Катовице запускаются с 8 октября. В октябре они будут выполняться по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям, с ноября - только по средам и воскресеньям.

Рейсы из Киева в Неаполь запускаются с 6 октября. В октябре они будут выполняться по средам и воскресеньям, с ноября - по четвергам и воскресеньям.

Рейсы из Одессы в Абу-Даби запускаются 7 октября. Они будут выполняться по четвергам.

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Джерело:  Интерфакс-Украина


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