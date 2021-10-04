Реконструкция арены для любимого баскетбольного клуба Коломойского обойдется госбюджету в 1,4 миллиарда

Департамент капитального строительства Днепропетровской областной государственной администрации объявил тендер на проведение реконструкции универсального зрелищно-спортивного дворца "Метеор" в Днепре ожидаемой стоимостью 1,37 млрд грн.

Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro, передает БизнесЦензор.

Конечным сроком подачи тендерных предложений указано 1 ноября, а сам аукцион назначен на 7 декабря.

Условиями договора предусмотрен аванс в размере 30% стоимости работ.

Напомним, универсальный зрелищно-спортивный дворец "Метеор" – ледовый дворец спорта в Днепре. Входит в состав спортивного комплекса "Метеор". Был сдан в эксплуатацию в 1980 году. Сооружение вмещает две ледовые арены, специализированные залы, стрелковый тир, демонстрационный зал вмещает от 5500 до 6500 зрителей и позволяет проводить различные массовые мероприятия.

Дворец спорта "Метор" являлся домашней ареной для баскетбольного клуба "Днепр", но в последние годы не функционирует.

В 2019 году президент баскетбольного клуба "Днепр" Валерий Кондратьев призывал провести реконструкцию Дворца спорта "Метеор". Он отмечал, что вопрос реконструкции сдвинулся после визита президента Владимира Зеленского на "Метеор". Отметим, что баскетболисты "Днепра" из-за отсутствия большого зала сейчас не могут участвовать в главных еврокубковых турнирах. Там можно играть команде, которая имеет зал вместимостью не менее 4 тысяч зрителей.

Олигарх Игорь Коломойский регулярно посещает матчи БК "Днепр", в составе которого до последнего времени играл его сын Григорий, но отрицает свою причастность к финансированию клуба. При этом ранее спонсорами клуба официально выступали предприятия из группы "Приват". В августе Григорий Коломойский подписал контракт с клубом из чемпионата Хорватии.

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Как сообщалось, в сентябре компания "Онур" стала победителем тендера на строительство аэродрома для аэропорта в Днепре, предложив выполнить работы за 5,64 млрд грн при ожидаемой стоимости 5,7 млрд грн.

Напомним, Фонд госимущества Украины в конце августа 2009 года продал 94,572% акций "Днипроавиа", которое управляет аэропортом Днепра, ООО "Галтера". В результате авиакомпанией после приватизации через "Галтеру" владеет финансово-промышленная группа "Приват", совладельцем которой является бизнесмен Игорь Коломойский.

В последние годы Фонд госимущества через суды пытался расторгнуть договор купли-продажи 94,6% акций "Днеправиа" фирме "Галтера" от 28 августа 2009 года. Однако после пяти лет разбирательств суды встали на сторону фирмы олигарха.

По оценкам ФГИ, "Галтера" из предусмотренных 882,1 млн грн инвестиций до 31 декабря 2014 года для обновления аэропорта "Днепропетровск" (в т.ч. для реконструкции взлетно-посадочной полосы) внесла лишь 142,1 млн грн.

Международный аэропорт "Днепр" (ранее - "Днепропетровск") расположен в 5 км к юго-востоку от Днепра. В настоящее время длина взлетно-посадочной полосы аэропорта составляет 2 841 м.