Нацкомиссия по ценным бумагам остановила обращение акций пяти компаний из-за признаков фиктивности

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку одобрила ряд решений о включении пяти акционерных обществ в список эмитентов, имеющих признаки фиктивности, и прекращении обращения их ценных бумаг.

Об этом говорится в сообщении Нацкомиссии.

В частности, речь идет о:

ЧАО "Браиловское";

ОАО "Лондонская-Бристоль";

ЧАО "Финансово-инвестиционная общество "Фонд";

ОАО "Подольская телефонная Компания Митэл";

ЧАО "НГМЗ-БУР".

Комиссия провела подробный анализ на соответствие критериям фиктивности эмитентов ценных бумаг на основании имеющейся у Комиссии регулярной годовой информации 2020 года и отчета о финансовом положении.

Так, специалистами регулятора выявлены нарушения в деятельности обществ и соответствии критериям фиктивности, а именно:

среднемесячная величина заработной платы за отчетный период меньше минимального размера заработной платы, установленного законодательством;

отсутствие чистого дохода от реализации продукции на конец финансового года;

оборотные активы составляют менее 25% активов эмитента по состоянию на конец отчетного периода;

непроведение акционерным обществом общего собрания акционеров в течение двух лет подряд или необразование органов управления общества в течение года со дня регистрации Комиссией отчета о результатах частного размещения акций среди учредителей акционерного общества.

Каждое из акционерных обществ соответствует по меньшей мере трем вышеупомянутым признакам фиктивности, являющихся основанием для включения в Список эмитентов, имеющих признаки фиктивности.