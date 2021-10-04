Объем гособлигаций в собственности банков начал снижаться, – глава Нацбанка

Глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко констатировал положительную тенденцию снижения доли ОВГЗ в активах банковской системы.

Об этом Шевченко рассказал в интервью LB.ua.

"Действительно, когда в прошлом году соотношение ОВГЗ в портфеле банков к их депозитной базы приблизилось к 39%, Нацбанк начал всячески сигнализировать о том, что мы подошли к опасной черте. Мы даже перешли ее, потому что, по моему мнению, такой границей является 35%", – рассказал Шевченко.

В то же время, он отметил, сегодня наблюдается положительная тенденция – это соотношение снизилось до 36,7% в августе. Доля ОВГЗ в банковских активах уменьшилась до 29% с 32% в начале года.

"Сейчас у нас банковская система меньше интересуется ОВГЗ и больше – кредитованием", – добавил Шевченко.

Как сообщалось, ранее глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко отмечал, что предел портфеля облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) в банковской системе до наступления эффекта фискального вытеснения в 35% от депозитов нарушен.

"Сегодня эта граница уже превышена – это 39,6% от депозитов банковской системы. Мы встали на скользкий путь фискального вытеснения", – констатировал глава НБУ.

В минувшем году портфель ОВГЗ в собственности банков вырос с 334,3 млрд грн до 514,5 млрд грн, с начала этого года он увеличился на 0,7% – до 518,2 млрд грн. В результате доля банков в общей структуре держателей ОВГЗ увеличилась до 52% с 40,6% на начало 2020 года.