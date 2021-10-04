Львов может оказаться в "красной" зоне карантина в ближайшие дни, – Садовый

Львов в ближайшие дни может войти в "красную" зону эпидемической опасности в связи с резким ростом заболеваемости коронавирусом.

Об этом заявил мэр Львова Андрей Садовый, передает пресс-служба львовского горсовета.

"Мы "красной" зоны не избежим мы уже в нее входим. Думаю, через несколько дней вопрос будет стоять жестче, потому что есть рост заболеваемости. По количеству людей, которые имеют положительный ПЦР-результат, динамика отрицательная, также большая загрузка по больницам. По состоянию на утро в больнице скорой помощи было 372 человек госпитализированы. За последние сутки были госпитализированы 35 человек, а не выписано никого. Такая динамика сохраняется последние 2 дня. Также мы открываем для приема больных COVID 8-ю больницу", – рассказал Садовый.

Он также призвал жителей города вакцинироваться, поскольку более 95% поступивших в больницы пациентов не были вакцинированы.

"Как правило, в тяжелом состоянии попадают люди, которые не болели и не вакцинированы. Поэтому вакцинация важна. По вакцинации также имеем положительную динамику. Фактически, уже все школы города вышли на вакцинацию 80% плюс", – отметил Садовый.

Напомним, во Львове и Львовской области за минувшие сутки лабораторные центры провели 673 ПЦР-теста, из них 295 – положительные, в том числе у львовян – 39.

В целом по Украине на утро 4 октября в Украине зафиксировали 4 821 новый случай заболевания коронавирусной болезнью, госпитализировано 2 092 человека, умерло 114 пациентов.