Крупнейшим должником по выплате зарплаты в Киеве оказалась компания Злочевского
По состоянию на 1 октября задолженность по выплате заработной платы на предприятиях, ведущих свою деятельность на территории Киева, составляет 617,9 млн грн.
Об этом сообщила заместитель председателя КГГА Марина Хонда, передает пресс-служба столичной городской госадминистрации.
"Долги по заработной плате имеют 125 столичных предприятий. Наибольшие долги имеют предприятия государственного сектора: общая сумма составляет 383,2 млн грн или 62% от общего объема долга в городе. Еще 67 предприятий негосударственного сектора имеют задолженность в 234,7 млн грн, или 38% от общего объема. Также 8 предприятий, находящихся в стадии банкротства, имеют задолженность в размере 40,8 млн грн (6,6%), а 10 экономически неактивных предприятий, прекративших (приостановили) свою деятельность, не выплатили 14,2 млн грн (2,3%) заработной платы", – отметила Хонда.
Она добавила, что благодаря принятым мерам, в январе - сентябре 2021 года предприятия-должники города выплатили почти 410 млн грн просроченной задолженности по заработной плате. В частности, за предыдущий месяц было выплачено 127,9 млн грн долгов по заработной плате.
В то же время, согласно обнародованным КГГА данным, крупнейшая задолженность по выплате зарплат в столице – у частного ООО "Энерго-сервисная компания "Эско-Пивнич" – 141,3 млн грн. Эта компания ранее входила в Burisma Group беглого экс-министра Николая Злочевского, а сайчас официально оформлена на его дочерей.
Кроме того, среди частных компаний задолженность по зарплате есть у ПАО "Донбассэнерго" нардепа Максима Ефимова (25,2 млн грн), ООО "Модерн-электро" (7,2 млн грн), ООО "Научно-техническая компания "Метрополия" (5,6 млн грн), ООО "Армапром" (4,8 млн грн) и ПАО "Завод "Кузня на Рыбальском" (4,2 млн грн).
Среди крупнейших должников государственного сектора по выплате зарплат в Киеве самые большие долги у предприятий "Укроборонпрома":
- ГП "НИИ "Квант" – 115,8 млн грн;
- ПАО "КЗ "Радар" – 48,1 млн грн;
- АО "Завод "Маяк" – 40,4 млн грн;
- ГП КГЗ "Буревестник" – 13,1 млн грн;
- ГП "Завод 410 гражданской авиации" – 11,9 млн грн;
- ГП КНДИ гидроприборов – 10,8 млн грн;
- ГП "Региональные электрические сети" – 19,6 млн грн;
- ГП "Объединенная компания "Укруглереструктуризация" – 14,7 млн грн;
- ГП "Укршахтгидрозащита" – 11,2 млн грн;
- ГП "Держвуглепостач" – 5 млн грн;
- ОАО "Научно-технический комплекс "Электронприбор" – 19,1 млн грн;
- ГП Украинский государственный геологоразведочный институт (УКРДГРИ) – 6,3 млн грн;
- ГП "Электронмаш" – 5,6 млн грн;
- ГП "НИИ "Буран" – 4,3 млн грн;
- ГП "Производственное объединение "Киевприбор" – 9,6 млн грн.
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