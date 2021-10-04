Нацкомиссия повысит предельные цены на электроэнергию в острове Бурштынской ТЭС

Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунуслуг (НКРЭКУ) планирует повысить верхние предельные ограничения на рынке электрической энергии "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке в торговой зоне "Остров Бурштынской ТЭС" с 959 грн до 1500 грн/МВт-ч в часы минимальной нагрузки и с 2048 грн до 2500 грн/МВт-ч в часы максимальной нагрузки (без НДС).

Соответствующий проект решения планируется рассмотреть на заседании 7 октября, передает отраслевое издание ExPro.

"В целях соблюдения баланса интересов потребителей и участников рынка электрической энергии, а также с целью выравнивания ценовых индикативов на РДН в обоих торговых зонах ОЭС Украины, целесообразно предусмотреть ценовые ограничения в торговые зоне "Остров Бурштынской ТЭС" для часов минимальной нагрузки – 1500 грн/МВт -ч и для часов максимальной нагрузки – 2500 грн/МВт-ч", – говорится в обосновании к проекту решения.

Как отметили в НКРЭКУ, средневзвешенная цена РДН в "Острове Бурштынской ТЭС" за август 2021 составила 1705,85 грн за МВт-ч, а за сентябрь 2021 года – 1716,72 грн за МВт-час.

"Учитывая ценовую конъюнктуру на уголь и газ на мировых рынках (уголь – $150-200 за тонну, газ – $1000 за тыс. кубометров), у производителей электрической энергии, осуществляющих отпуск в торговой зоне "Остров Бурштынской ТЭС", возникает дефицит оборотных средств", – указал регулятор.

В частности, 27 сентября состоялось заседание Антикризисного энергетического штаба на которой министром энергетики Германом Галущенко было решено рекомендовать НКРЭКУ выровнять ценовые ограничения в обоих торговых зонах на территории Украины. По его словам, это позволит создать рыночные стимулы для привлечения импорта электроэнергии из Европы и обеспечить таким образом техническую возможность перефиксации энергоблоков Бурштынской ТЭС на работу в основной части ОЭС Украины или снизить расход угольной продукции.

Также, в НКРЭКУ отметили, что при применении ценовых ограничений в 1500 и 2000 грн за МВт-ч, средневзвешенная цена РСН будет составлять около 2227 грн за МВт-час.

Как сообщалось, ранее 13 народных депутатов обратились премьеру Денису Шмыгалю министру энергетики Герману Галущенко и главе НКРЭКУ Валерию Тарасюку с призывом не поднимать граничные цены на электроэнергию (прайс-кепы) в торговой зоне Острова Бурштынской ТЭС, поскольку в БуОс до августа текущего года цены на электроэнергию были гораздо выше, чем Объединенной энергосистеме Украины (ОЭС).

Напомним, 30 июля НКРЭКУ увеличила граничные цены электроэнергии на РСВ и Внутрисуточном рынке (ВСР) в ОЭС Украины до 4000 грн/МВт-ч в дневной зоне (с 07 до 23 часов) и до 2000 грн/МВт-ч в ночной зоне (с 23 до 07 часов).

БуОс отключен от энергосистемы Украины. Это условная территория, на которой расположены электрические сети Бурштынской ТЭС, которая входит в "ДТЭК Западэнерго" Рината Ахметова и вырабатывает около 90% электроэнергии в БуОс.

При этом "ДТЭК Западэнерго" активно экспортирует электроэнергию в страны Европы.

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В июне 2020 года АМКУ квалифицировал как злоупотребление монопольным (доминирующим) положением действия компаний Ахметова "ДТЭК Западэнерго" и "Д.Трейдинг" на рынке электроэнергии в зоне БуОс.