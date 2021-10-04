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На докапитализацию госбанков с 2014 года государство потратило 222 миллиарда, – глава НБУ

На докапитализацию госбанков с 2014 года государство потратило 222 миллиарда, – глава НБУ

Украина с 2014 года докапитализировала государственные банки на 222 млрд грн.

Об этом рассказал глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко в интервью LB.ua.

"Если мы сегодня посчитаем, сколько государство только с 2014 года вложило в госбанки, это будет 222 млрд грн. А с учетом того, что их докапитализация требует внесения не в деньгах, а ОВГЗ, к этой сумме еще надо добавить купоны, которые платит Минфин", – сказал Шевченко.

По его словам, правительство с 2014 года получило от госбанков 58 млрд грн дивидендов, из которых 55 млрд грн было оплачено "Приватбанком", на капитализацию которого было израсходовано 155 млрд грн.

Остальные госбанки оплатили 2,6 млрд грн дивидендов, что, по мнению Шевченко, свидетельствует о неэффективности государства как владельца банков.

Ранее сообщалось, что дополнительная потребность в капитале у 20 из 30 проходивших стресс-тестирование НБУ банков при неблагоприятном сценарии может составить 41,7 млрд грн. 

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Джерело:  LB.ua


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