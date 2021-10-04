"Кернел" Веревского планирует увеличить земельный банк в 2,4 раза

"Кернел", одна из крупнейших украинских аграрных групп, намерена до 2026 года увеличить объемы переработки семян подсолнечника до 6 млн тонн в год, тогда как в 2021 финансовом году (ФГ, июль-2020-июнь-2021) их переработка на мощностях агрохолдинга составила 3,2 млн тонн, также производитель масла планирует увеличить экспорт зерновых до 15 млн (в 2021 ФГ – 8 млн тонн).

Соответствующее заявление основателя и главы совета директоров Андрея Веревского о стратегии развития группы компаний до 2026 года ("Стратегия-2026") обнародовано в отчете "Кернела" за 2021ФГ, передает Интерфакс-Украина.

"Новый план действий на следующие пять лет включает амбициозные цели по достижению объемов ежегодной переработки семян подсолнечника на уровне 6 млн тонн и 15 млн тонн зерна на экспорт из Украины", – заявил Веревский.

По его данным, "Кернел" также хочет увеличить свой земельный банк на 700 тыс. га (сейчас имеет в обработке 506 тыс. га).

"Рост будет происходить преимущественно за счет расширения путем слияний и поглощений, а не с нуля, что было краеугольным камнем "Стратегии-2021". Наша географическая направленность остается неизменной – 100% запланированных инвестиций будут направлены исключительно в Украину", – отмечает Веревский в ежегодном отчете.

Он также напомнил, что в ходе реализации предыдущего пятилетнего плана развития – "Стратегии-2021", "Кернел" стал крупнейшей в Черноморском регионе компанией по экспорту Soft Commodities (товары, отличные от металлов, торговля которыми ведется на фьючерсных рынках, к ним относятся кофе, зерно, картофель и сахар). Помимо того, за указанный период агрохолдинг инвестировал более чем $1 млрд в новые проекты и проекты M&A в Украине.

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Как сообщалось, одна из крупнейших украинских аграрных групп "Кернел" в 2021 финансовом году (ФГ, июль-2020 - июнь-2021), получила $513 млн чистой прибыли, что в 4,3 раза превышает ее аналогичный показатель за 2020 ФГ.

Согласно данным отчетности, агрохолдинг занимает первое место в мире по производству подсолнечного масла (около 7% мирового производства) и его экспорту (около 12%), а также является крупнейшим производителем и продавцом бутилированного подсолнечного масла в Украине.

"Кернел" – крупный производитель и экспортер подсолнечного масла, работающий в производстве, экспорте и внутренних продажах подсолнечного масла, растениеводстве, экспорте зерновых культур, предоставлению услуг по хранению и перевалке зерна на элеваторах и в портовых терминалах.

Крупнейшим совладельцем "Кернела" через Namsen Ltd является Андрей Веревский с долей 39,97%. Cascade Investment Fund (Каймановы острова), бенефициаром которой выступает экс-депутат парламента Украины Виталий Хомутынник, владеет 4,99% акций "Кернела".

Агрохолдинг в 2021 финансовом году увеличил чистую прибыль в 4,3 раза по сравнению с 2020 ФГ – до $513 млн, его EBITDA возросла в 2,1 раза, до $929 млн, а выручка – на 38%, до $5,65 млрд.