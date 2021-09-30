Одесса почти достигла докарантинного уровня по количеству туристов
С начала года Одессу посетило более 3 млн туристов, тогда как в докарантинный 2019 год их количество составляло около 3,3 млн.
Об этом мэр города Геннадий Труханов сообщил на заседании Конгресса местных и региональных властей при президенте, передает Интерфакс-Украина.
"Сегодня мы выходим на предковидный период и имеем следующие данные: более 3 млн туристов посетили Одессу в этом году", – сказал городской голова.
По его словам, на рост показателя повлиял запуск аэродромного комплекса, а также создание пешеходной зоны в центре Одессы.
Как сообщалось, по данным местных властей, в 2019 году Одессу посетило 3,3 миллиона человек, а в 2018 году – 3,2 млн.
Джерело: Интерфакс-Украина
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