Кабмин разрешил Витренко лично решать кадровые вопросы в "Нафтогазе"

Кабинет министров Украины разрешил главе правления НАК "Нафтогаз Украины" назначать и увольнять сотрудников компании без согласования с наблюдательным советом.

Соответствующее решение закреплено распоряжением №1187-р от 29 сентября 2021 года.

"Передать правлению НАК "Нафтогаз Украины" на период до избрания наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" полномочия (кроме полномочий, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания и наблюдательного совета) утверждать внутренние положения, в частности по вопросам обеспечения деятельности системы внутреннего контроля, назначения на должность и увольнения с должности руководителя по вопросам управления рисками, руководителя по вопросам комплаенсв, уполномоченного по вопросам антикоррупционной программы и финансового контролера, которыми регулируется деятельность НАК "Нафтогаз Украины", - сказано в распоряжении.

Назначение на должности и освобождение от должностей работников НАК "Нафтогаз Украины" осуществляется председателем правления НАК "Нафтогаз Украины" без согласования с набсоветом НАК "Нафтогаз Украины".

Ранее сообщалось, что Кабинет министров повторно назначил новый состав правления НАК "Нафтогаз Украины" без формулировки "исполняющие обязанности", ограничив срок их полномочий до 28 декабря 2021 года.

накануне правительство своим распоряжением №1154-р назначило упомянутых лиц исполняющими обязанности членов правления. В то же время были прекращены полномочия членов правления Сергея Переломы и Ярослава Теклюка. Также Кабмин временно взял на себя функции наблюдательного совета компании, до формирования нового независимого наблюдательного совета.

Кабинет министров также прекратил полномочия всех членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" после того, как в начале сентября все три независимых члена наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" подали в отставку, обвинив главу правления компании Юрия Витренко в игнорировании решений набсовета.

Независимыми членами наблюдательного совета "Нафтогаза" были его глава Клэр Споттисвуд, Бруно Лескуа и Людо ван дер Хейден. Представителями правительства в набсовете являлись Юлия Ковалив и Наталья Бойко, их полномочия истекали в 2022 году.

Вслед за независимыми членами наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" в отставку ушли члены правления компании Отто Ватерландер (главный исполнительный директор по трансформации) и Петер ван Дрил (финансовый директор).

Напомним, Кабинет министров на внеочередном заседании 28 апреля уволил главу НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева, назначив на эту должность Юрия Витренко в обход решения наблюдательного совета. Для этого Кабмин с 28 апреля прекратил полномочия независимых членов набсовета, сменил главу компании, а затем переизбрал действующий состав набсовета "Нафтогаза" в том же составе, но уже с 30 апреля.

Сам Витренко расказал, что возглавить "Нафтогаз" ему предложил президент Владимир Зеленский, а окончательно вопрос решался в считанные часы и заявление на должность пришлось писать уже во время назначения.

Эту схему раскритиковал ЕС и крупнейшие кредиторы Украины, а Госдеп обвинил Кабмин в манипулировании правилами и пренебрежении к системе корпоративного управления в госкомпаниях, создание которой было одним из условий сотрудничества с МВФ.