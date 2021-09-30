"Нафтогаз" установит льготный тариф на газ для бюджетных учреждений, – меморандум

Подписанный между представителями центральных и местных властей меморандум также предусматривает установление льготного тарифа на газ для бюджетных учреждений.

Об этом сообщил мэр Днепра Борис Филатов, передает Интерфакс-Украина.

"13,6 грн/куб. м без НДС, свыше 16 грн/куб. м с НДС", – сказал Филатов.

При этом мэр подчеркнул, что это были очень сложные переговоры, но без достижения договоренностей "ситуация была неподъемная", учитывая цену на газ, по которой его приходится закупать для отопления бюджетных учреждений (25-30 грн за куб. м и выше, тогда как в бюджетах закладывалась цена в 7-8 грн за 1 куб. м).

Городской голова Львова Андрей Садовой в комментарии агентству также назвал цену газа для отопления бюджетников по меморандуму в 13,6 грн/куб. м.

"Что самое главное: запретили безакцептное списание средств со счетов теплоснабжающих предприятий", – указал на детали меморандума Садовой.

В свою очередь в ассоциации "Укртеплокоммунэнерго" уточнили, что в документе зафиксированы цены газа на производство тепловой энергии для поставки тепла и горячей воды различным категориям потребителей. В частности, для категории "население" – 7 420 грн/тыс. куб. м (без стоимости транспортировки газа и распределения), для бюджетных организаций – 13 659,63 грн/тыс. куб. м (без НДС и стоимости транспортировки и распределения).

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Как сообщалось, в ходе заседания президиума Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины в среду, 30 сентября, центральная и местная власти Украины подписали меморандум по урегулированию проблемных вопросов в сфере поставок тепла и горячей воды в грядущем отопительном сезоне.

Среди прочего, для неизменности тарифов в 2022 году государство обязуется передать и направить в местные бюджеты налог с доходов физлиц в размере 4%, а также акциз с топлива в размере 13,44% останется в местных бюджетах.

Кроме того, меморандум предусматривает субвенции из государственного бюджета громадам, которые находятся вне индекса налогоспособности (до 0,9), которая покрывает 80% дефицита теплокоммунэнерго этих громад (с четвертого квартала 2021 года).

Также было объявлено о фиксации цены газа в тарифах на отопление для бюджетных учреждений, но ее размер не назывался.