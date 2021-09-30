Минздрав обнародовал проект приказа об обязательной вакцинации чиновников и педагогов
Министерство здравоохранения планирует включить в перечень профессий, подлежащих обязательной вакцинации от COVID-19, сотрудников центральной исполнительной власти и их территориальных подразделений, местных государственных администраций и учреждений высшего, профессионального, общего среднего, дошкольного образования, а также научных учреждений, независимо от формы собственности.
Соответствующий проект приказа обнародован на сайте министерства для общественного обсуждения.
Согласно документу, обязательная вакцинация должна проводиться в случае отсутствия абсолютных медицинских противопоказаний.
Как отмечается в пояснительной записке, проект приказа разработан с целью обеспечения эпидемического благополучия населения Украины и предупреждения распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.
В Минздраве напоминают, что согласно закону "О защите населения от инфекционных болезней", министерство имеет право вводить обязательную профилактическую вакцинацию сотрудников отдельных профессий, производств и организаций, деятельность которых может привести к распространению инфекционных заболеваний. В случае отказа или уклонения от вакцинации такие сотрудники должны быть отстранены.
Кроме того, европейский суд по правам человека в апреле 2021 года подтвердил нормы украинского законодательства в части обязательной вакцинации, указав, что это не нарушает Конвенцию о защите прав человека и основополагающих свобод.
Как сообщалось, 22 сентября министр здравоохранения Валерий Ляшко заявлял, что Министерство здравоохранения внесет сотрудников учреждений образования, министерств, органов центральной и местной власти в перечень профессий, которые обязаны пройти вакцинацию от COVID-19.
Будь ласка, зачекайте...
Ну паразитів з будь-яких органів влади взагалі не шкода. на цих щурах тільки і випробовувати вакцини.
Випробовування вакцин все ще не закінчилося. Експеримент триває
Про захист населення від інфекційних хвороб
Стаття 12. Профілактичні щеплення
профілактичні щеплення проводяться
після медичного огляду особи
В РАЗІ ВІДСУТНОСТІ У НЕЇ ВІДПОВІДНИХ МЕДИЧНИХ ПРОТИПОКАЗАНЬ.
Повнолітнім дієздатним громадянам профілактичні щеплення
проводяться ЗА ЇХ ЗГОДОЮ
ПІСЛЯ НАДАННЯ ОБ'ЄКТИВНОЇ ІНФОРМАЦІЇ про щеплення, наслідки відмови від них
ТА МОЖЛИВІ ПОСТВАКЦИНАЛЬНІ УСКЛАДНЕННЯ.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1645-14#Text
Про захист населення від інфекційних хвороб
Стаття 12. Профілактичні щеплення
Профілактичні щеплення проти дифтерії, кашлюка, кору, поліомієліту, правця, туберкульозу є обов'язковими і включаються до http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE19897.html календаря щеплень .
Працівники окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких може призвести до: зараження цих працівників та (або) поширення ними інфекційних хвороб, підлягають обов'язковим профілактичним щепленням також проти інших відповідних інфекційних хвороб. У разі відмови або ухилення від обов'язкових профілактичних щеплень у порядку, встановленому законом, ці працівники відсторонюються від виконання зазначених видів робіт. http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP010375.html Перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним щепленням проти інших відповідних інфекційних хвороб, встановлюється http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T125460.html центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я .
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T125460.html (частина друга статті 12 із змінами, внесеними
згідно із Законом України від 16.10.2012 р. N 5460-VI)
Но они "вырваны" из ЗАКОНА.
И вы тоже внимательно его читайте
"Профілактичні щеплення проти дифтерії, кашлюка, кору, поліомієліту, правця, туберкульозу є обов'язковими і включаються до календаря щеплень"
Назовите мне, где в этом списке ОБОВЯЗКОВИХ щеплень находится щеплення от ковид или ,например, от гепатита?
Нет их там!
Но я вообще не об этом. Я о правах человека. Я о том как проводят вакцинацию, нарушая закон, никого не обследую перед вакцинацией и не учитывая медицинские противопоказания для конкретных людей.
Предписана поголовная вакцинация
Хотелось бы ознакомиться. А если их нет, то это незаконно. Ни один препарат не поступает в продажу без Инструкции.
Вы ознакомились с Инструкцией перед тем как колоться?
Или сыграли в русскую рулетку?
Некоторые с позволения сказать "врачи" убеждают, что вакцинировать можно даже человека с онкологией!
Это нормально? Это врачи?
(ШКРАБ - Кольный Работник) Ничего не меняется в этом мире...