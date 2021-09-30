БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
1449 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
4 712 14
вакцина (889) карантин (2077) МОЗ (1426) COVID-19 (1689) коронавірус (3209)

Минздрав обнародовал проект приказа об обязательной вакцинации чиновников и педагогов

Минздрав обнародовал проект приказа об обязательной вакцинации чиновников и педагогов

Министерство здравоохранения планирует включить в перечень профессий, подлежащих обязательной вакцинации от COVID-19, сотрудников центральной исполнительной власти и их территориальных подразделений, местных государственных администраций и учреждений высшего, профессионального, общего среднего, дошкольного образования, а также научных учреждений, независимо от формы собственности.

Соответствующий проект приказа обнародован на сайте министерства для общественного обсуждения.

Согласно документу, обязательная вакцинация должна проводиться в случае отсутствия абсолютных медицинских противопоказаний.

Как отмечается в пояснительной записке, проект приказа разработан с целью обеспечения эпидемического благополучия населения Украины и предупреждения распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.

В Минздраве напоминают, что согласно закону "О защите населения от инфекционных болезней", министерство имеет право вводить обязательную профилактическую вакцинацию сотрудников отдельных профессий, производств и организаций, деятельность которых может привести к распространению инфекционных заболеваний. В случае отказа или уклонения от вакцинации такие сотрудники должны быть отстранены.

Кроме того, европейский суд по правам человека в апреле 2021 года подтвердил нормы украинского законодательства в части обязательной вакцинации, указав, что это не нарушает Конвенцию о защите прав человека и основополагающих свобод.

Как сообщалось, 22 сентября министр здравоохранения Валерий Ляшко заявлял, что Министерство здравоохранения внесет сотрудников учреждений образования, министерств, органов центральной и местной власти в перечень профессий, которые обязаны пройти вакцинацию от COVID-19

Автор: 
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Топ коментарі
+7
О дивный новый мир! У людей отбирают право распоряжаться своим телом и быть тем кем человек хочет быть.
показати весь коментар
01.10.2021 02:45
+6
Я привел выдержки изЗАКОНА. Вы их называте вырваными из контекста.
Но они "вырваны" из ЗАКОНА.
И вы тоже внимательно его читайте

"Профілактичні щеплення проти дифтерії, кашлюка, кору, поліомієліту, правця, туберкульозу є обов'язковими і включаються до календаря щеплень"

Назовите мне, где в этом списке ОБОВЯЗКОВИХ щеплень находится щеплення от ковид или ,например, от гепатита?
Нет их там!

Но я вообще не об этом. Я о правах человека. Я о том как проводят вакцинацию, нарушая закон, никого не обследую перед вакцинацией и не учитывая медицинские противопоказания для конкретных людей.
Предписана поголовная вакцинация
показати весь коментар
01.10.2021 11:25
+4
Только расстрелы педагогов спасут население от коронавируса.
показати весь коментар
30.09.2021 20:28
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
У зеленых балбесов ВСЁ - только на уровне проектов, меморандумов, протоколов о намерениях, обещаний и клятв... Обязать вакцинироваться всех учителей, медиков, чиновников, священников и соцработников нужно было ещё в феврале, а они в октябре только проектируют указ... Примут в декабре???
показати весь коментар
30.09.2021 19:04 Відповісти
Только расстрелы педагогов спасут население от коронавируса.
показати весь коментар
30.09.2021 20:28 Відповісти
За свою "роботу" треба нести відповідальність. Саме педагоги виростили цих недоумків, які зараз при владі, а науковці наприймали до своїх лав кивінів.
Ну паразитів з будь-яких органів влади взагалі не шкода. на цих щурах тільки і випробовувати вакцини.
показати весь коментар
30.09.2021 22:08 Відповісти
Ага-а-а-а. Оказывается педагоги виноваты в розвале промышленности, в заоблачных тарифах, в процветании олигархической системы управления страной! ...Спасибо! Просветили! Экий я недалекий человек! Обещаю исправиться.
показати весь коментар
01.10.2021 12:17 Відповісти
Олександр Иванов, якщо вакцині випробувальні, то вони однаково небезпечні для всіх. І для вас також.
Випробовування вакцин все ще не закінчилося. Експеримент триває
показати весь коментар
01.10.2021 02:34 Відповісти
ЗАКОН УКРАЇНИ

Про захист населення від інфекційних хвороб

Стаття 12. Профілактичні щеплення

профілактичні щеплення проводяться
після медичного огляду особи
В РАЗІ ВІДСУТНОСТІ У НЕЇ ВІДПОВІДНИХ МЕДИЧНИХ ПРОТИПОКАЗАНЬ.

Повнолітнім дієздатним громадянам профілактичні щеплення
проводяться ЗА ЇХ ЗГОДОЮ

ПІСЛЯ НАДАННЯ ОБ'ЄКТИВНОЇ ІНФОРМАЦІЇ про щеплення, наслідки відмови від них
ТА МОЖЛИВІ ПОСТВАКЦИНАЛЬНІ УСКЛАДНЕННЯ.



https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1645-14#Text

показати весь коментар
01.10.2021 02:38 Відповісти
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про захист населення від інфекційних хвороб
Стаття 12. Профілактичні щеплення
Профілактичні щеплення проти дифтерії, кашлюка, кору, поліомієліту, правця, туберкульозу є обов'язковими і включаються до http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE19897.html календаря щеплень .
Працівники окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких може призвести до: зараження цих працівників та (або) поширення ними інфекційних хвороб, підлягають обов'язковим профілактичним щепленням також проти інших відповідних інфекційних хвороб. У разі відмови або ухилення від обов'язкових профілактичних щеплень у порядку, встановленому законом, ці працівники відсторонюються від виконання зазначених видів робіт. http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP010375.html Перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним щепленням проти інших відповідних інфекційних хвороб, встановлюється http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T125460.html центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я .
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T125460.html (частина друга статті 12 із змінами, внесеними
згідно із Законом України від 16.10.2012 р. N 5460-VI)
показати весь коментар
01.10.2021 07:34 Відповісти
Не виривайте слова з контексту, читайте все, особливо другий абзац вказаної Вами статті.
показати весь коментар
01.10.2021 07:37 Відповісти
Я привел выдержки изЗАКОНА. Вы их называте вырваными из контекста.
Но они "вырваны" из ЗАКОНА.
И вы тоже внимательно его читайте

"Профілактичні щеплення проти дифтерії, кашлюка, кору, поліомієліту, правця, туберкульозу є обов'язковими і включаються до календаря щеплень"

Назовите мне, где в этом списке ОБОВЯЗКОВИХ щеплень находится щеплення от ковид или ,например, от гепатита?
Нет их там!

Но я вообще не об этом. Я о правах человека. Я о том как проводят вакцинацию, нарушая закон, никого не обследую перед вакцинацией и не учитывая медицинские противопоказания для конкретных людей.
Предписана поголовная вакцинация
показати весь коментар
01.10.2021 11:25 Відповісти
Павел Литвин выложите пжлста Текст Инструкции к какой-либо вакцине от Ковид, не вырывая ничего из контекста.

Хотелось бы ознакомиться. А если их нет, то это незаконно. Ни один препарат не поступает в продажу без Инструкции.
Вы ознакомились с Инструкцией перед тем как колоться?
Или сыграли в русскую рулетку?

Некоторые с позволения сказать "врачи" убеждают, что вакцинировать можно даже человека с онкологией!
Это нормально? Это врачи?
показати весь коментар
01.10.2021 11:33 Відповісти
"Всюду деньги, деньги, деньги. Всюду деньги господа. А без денег жизнь плохая - Не годится никуда" (Из старинного романса)
показати весь коментар
01.10.2021 12:14 Відповісти
О дивный новый мир! У людей отбирают право распоряжаться своим телом и быть тем кем человек хочет быть.
показати весь коментар
01.10.2021 02:45 Відповісти
"ШКРАБЫ - голодают" - была такая телеграмма В.Ленину.

(ШКРАБ - Кольный Работник) Ничего не меняется в этом мире...
показати весь коментар
01.10.2021 12:12 Відповісти
Як жиж це перенесуть зелебоби-антиваксери, не уявляю.
показати весь коментар
01.10.2021 18:07 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 