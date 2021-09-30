В Офисе Зеленского сообщили о переговорах с инвесторами по строительству мусороперерабатывающих заводов

Все местные громады в Украине к концу 2021 года должны разработать региональные планы управления твердыми бытовыми отходами, о чем было принято решение на заседании Совета национальной безопасности и обороны.

Об этом заявила заместительница руководителя Офиса президента Юлия Свириденко, сообщает пресс-служба ОА.

Свириденко отметила, что в прошлом году в Украине образовалось 462 млн тонн отходов, а твердых бытовых отходов ежегодно накапливается 10 млн тонн. По ее словам, в Украине 33 тыс. несанкционированных свалок.

Юлия Свириденко также рассказала, что законопроект об управлении отходами должен ввести правила и дать старт разработке секторальных документов, в частности о батареях и аккумуляторах, Об отходах добывающей промышленности и тому подобное.

"Этот законопроект внедряет новый термин "иерархия управления отходами". Трудно звучит, но по сути это – указатель для каждого украинца, что надо делать с отходами. Прежде всего предотвращать их образование, обеспечивать их переработку и только в исключительных случаях допускать захоронения. Второе – установление принципа, что загрязнитель платит. Расходы на обращение с отходами должен нести их первоначальный создатель. Этим законопроектом устанавливается расширенная ответственность производителя, когда он будет обеспечивать полную утилизацию упаковки, которую выпускает на рынок вместе с товаром", – рассказала Свириденко.

По ее словам, проект закона об управлении отходами направлен на создание условий для построения современной мусороперерабатывающей инфраструктуры. Сейчас ведутся переговоры со скандинавскими странами, которые являются передовыми в построении современных мусороперерабатывающих заводов. В то же время инвесторы должны получить рыночные тарифы и прозрачное сотрудничество с местными властями.