БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
1405 відвідувачів онлайн
Новини
676 0
Вовк Павло (42) Окружний адмінсуд Києва (152) зарплата (1093)

Скандальный Окружной админсуд Киева пожаловался на нехватку денег для выплаты зарплат

Скандальный Окружной админсуд Киева пожаловался на нехватку денег для выплаты зарплат

В Окружном административном суде Киева по состоянию на 30 сентября отсутствуют средства для выполнения своих функций, а именно – для выплаты заработной платы сотрудникам.

Как сообщает пресс-служба суда, о сложившейся ситуации уже уведомлена Государственная судебная администрация, но вопрос до сих пор не решен.

"Тотальное недофинансирование с начала года привело к тому, что сегодня фонд оплаты труда исчерпан полностью. При этом количество обращений граждан в суд за защитой своих прав растет с каждым месяцем. Мы сообщали, что с начала года в суд поступило почти 28 тыс. дел и материалов. За последние четыре года этот показатель увеличился на 55%, в то время как заработная плата работников аппарата с начала года из-за нехватки средств только уменьшалась", – сказано в сообщении.

В суде заявляют, что, например, работник канцелярии, на которого возложена обязанность регистрации входящей корреспонденции – исков, ходатайств и других процессуальных документов в этом месяце получил около 7 тыс. грн, что значительно ниже уровня средней зарплаты по Украине.

"Такая ситуация вызвала отток квалифицированных кадров - за последние три месяца уволились 13 работников аппарата суда", – отмечается в сообщении.

Читайте также: НАБУ сообщило о новом подозрении брату скандального судьи Вовка

Как сообщалось, а апреле президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду как неотложный проект закона "О ликвидации Окружного административного суда города Киева и образовании Киевского городского окружного административного суда" №5369. Однако документ до сих по не вынесен на голосование.

Напомним, 17 июля 2020 года детективы НАБУ сообщили о подозрении главе Окружного административного суда Павле Вовку, заместителю главы суда Евгению Аблову, пяти другим судьям, а также руководителю Государственной судебной администрации Зиновию Холоднюку, а также еще 4 лицам.

По версии следствия, фактически указанная организация принимала заказные решения в собственных интересах, а также в интересах политических элит и бизнес кругов. НАБУ также обнародовало часть доказательств в этом деле, включая записи разговоров судей о принятии незаконных решений.

В конце ноября 2020 года детективы НАБУ направили генеральному прокурору Ирине Венедиктовой проекты ходатайств в Высший совет правосудия о предоставлении разрешения на задержание и содержание под стражей судей Окружного административного суда города Киева (ОАСК), которые проходят по делу Вовка. Однако ходатайство до сих пор не удовлетворено.

В НАБУ также указывали, что подозреваемые также без каких-либо уважительных причин игнорируют вызовы в суд.

Кроме того, в феврале 2021 года НАБУ сообщило о подозрении двум адвокатам, задержанным при получении взятки для дальнейшей передачи ее судьям Окружного админсуда Киева.

В том числе был задержан родной брат главы ОАСК Павла Вовка – Юрий Зонтов, который оказался сотрудником Службы внешней разведки. Отметим, что родная фамилия Павла Вовка – Зонтов, фамилию Вовк он взял после женитьбы в 1999 году.

По месту обнаружения взятки детективы НАБУ нашли предметы, внешне похожи на антиквариат, документы на имя председателя ОАСК и его близкого родственника. Также обнаружены большие объемы иностранной наличности: более $3,7 млн, 840 тыс. евро, 20 тыс. фунтов, 230 тыс. грн и 100 шекелей (всего обнаружено средств на общую сумму в эквиваленте более 130 млн грн). Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Автор: 
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 