Скандальный Окружной админсуд Киева пожаловался на нехватку денег для выплаты зарплат

В Окружном административном суде Киева по состоянию на 30 сентября отсутствуют средства для выполнения своих функций, а именно – для выплаты заработной платы сотрудникам.

Как сообщает пресс-служба суда, о сложившейся ситуации уже уведомлена Государственная судебная администрация, но вопрос до сих пор не решен.

"Тотальное недофинансирование с начала года привело к тому, что сегодня фонд оплаты труда исчерпан полностью. При этом количество обращений граждан в суд за защитой своих прав растет с каждым месяцем. Мы сообщали, что с начала года в суд поступило почти 28 тыс. дел и материалов. За последние четыре года этот показатель увеличился на 55%, в то время как заработная плата работников аппарата с начала года из-за нехватки средств только уменьшалась", – сказано в сообщении.

В суде заявляют, что, например, работник канцелярии, на которого возложена обязанность регистрации входящей корреспонденции – исков, ходатайств и других процессуальных документов в этом месяце получил около 7 тыс. грн, что значительно ниже уровня средней зарплаты по Украине.

"Такая ситуация вызвала отток квалифицированных кадров - за последние три месяца уволились 13 работников аппарата суда", – отмечается в сообщении.

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Как сообщалось, а апреле президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду как неотложный проект закона "О ликвидации Окружного административного суда города Киева и образовании Киевского городского окружного административного суда" №5369. Однако документ до сих по не вынесен на голосование.

Напомним, 17 июля 2020 года детективы НАБУ сообщили о подозрении главе Окружного административного суда Павле Вовку, заместителю главы суда Евгению Аблову, пяти другим судьям, а также руководителю Государственной судебной администрации Зиновию Холоднюку, а также еще 4 лицам.

По версии следствия, фактически указанная организация принимала заказные решения в собственных интересах, а также в интересах политических элит и бизнес кругов. НАБУ также обнародовало часть доказательств в этом деле, включая записи разговоров судей о принятии незаконных решений.

В конце ноября 2020 года детективы НАБУ направили генеральному прокурору Ирине Венедиктовой проекты ходатайств в Высший совет правосудия о предоставлении разрешения на задержание и содержание под стражей судей Окружного административного суда города Киева (ОАСК), которые проходят по делу Вовка. Однако ходатайство до сих пор не удовлетворено.

В НАБУ также указывали, что подозреваемые также без каких-либо уважительных причин игнорируют вызовы в суд.

Кроме того, в феврале 2021 года НАБУ сообщило о подозрении двум адвокатам, задержанным при получении взятки для дальнейшей передачи ее судьям Окружного админсуда Киева.

В том числе был задержан родной брат главы ОАСК Павла Вовка – Юрий Зонтов, который оказался сотрудником Службы внешней разведки. Отметим, что родная фамилия Павла Вовка – Зонтов, фамилию Вовк он взял после женитьбы в 1999 году.

По месту обнаружения взятки детективы НАБУ нашли предметы, внешне похожи на антиквариат, документы на имя председателя ОАСК и его близкого родственника. Также обнаружены большие объемы иностранной наличности: более $3,7 млн, 840 тыс. евро, 20 тыс. фунтов, 230 тыс. грн и 100 шекелей (всего обнаружено средств на общую сумму в эквиваленте более 130 млн грн). Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.