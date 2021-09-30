СБУ разоблачила хищение миллионов гривен на ремонте дорог в Херсонской и Черкасской областях

Служба безопасности Украины ликвидировала в Херсонской и Черкасской областях схемы присвоения государственных денег, выделенных на реконструкцию дорог местного значения. В ходе следственно-оперативных действий разоблачены организаторы сделок. Противоправная деятельность злоумышленников нанесла государству ущерб в размере более 3 млн грн.

Об этом говорится в сообщении СБУ.

Установлено, что руководители двух коммерческих структур наладили механизм присвоения бюджетных денег, предусмотренных на капитальный ремонт местных автодорог.

По данным следствия, подрядчики заключили с представителями нескольких органов местного самоуправления договоры на реконструкцию дорог в регионах.

Тем не менее коммерсанты выполнили соответствующие работы не в полном объеме и с нарушением государственных строительных норм, а полученную "разницу" вывели в тень. Для этого участники сделок вносили недостоверные сведения в отчетную документацию.

По материалам СБУ руководителям двух подрядных структур сообщено о подозрении по:

ч. 5 ст. 191 (растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особо крупных размерах),

ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас продолжаются следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности.