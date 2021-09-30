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Венедиктова анонсировала объединение всех электронных систем прокуратуры

Венедиктова анонсировала объединение всех электронных систем прокуратуры

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова отмечает актуальность вопроса диджитализации прокуратуры.

Об этом говорится в сообщении Офиса генпрокурора по итогам встречи генерального прокурора Ирины Венедиктовой с председателем Консультативной миссии ЕС в Украине Антти Юхани Хартикейненом.

Стороны обсудили дальнейшее сотрудничество в контексте внутренних трансформаций прокуратуры после завершения переходного периода реформы. 

Венедиктова отметила, что актуально развитие диджитализации прокуратуры. В процессе - разработка единой платформы, которая бы объединила все электронные системы, в которых работают прокуроры и правоохранительные органы.

"Создание такой платформы - это наш приоритетный проект. Сейчас идет поиск оптимального решения. Это помогло бы избавиться от бюрократии, ускорить процессы и сделать систему прозрачной. Также это дополнительный инструмент предотвращения коррупции в правоохранительных органах", - подчеркнула Венедиктова.

В свою очередь Хартикейнен поддержал идею создания такой платформы и отметил, что миссия ЕС готова оказывать экспертную поддержку для проектов развития. Глава Консультативной миссии ЕС также добавил, что считает первый этап реформы прокуратуры ключевым успехом среди других реформ в Украине.

В ходе встречи стороны отдельно остановились на обсуждении работы новосозданных органов прокурорского самоуправления - Совета прокуроров Украины и органа, осуществляющего дисциплинарное производство.

"Нам удалось за короткое время создать сразу два органа, которые внутри прокуратуры будут регулировать прокурорскую деятельность. Я надеюсь, они станут голосом прокуроров, который будет представлять и защищать их интересы, социальные гарантии, а главное - независимость", - подчеркнула Венедиктова.

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Джерело:  Офис генпрокурора


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