Нацкомиссия начала расследование возможных манипуляций на рынке электроэнергии при участии "Укргидроэнерго"

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, начала расследование возможных нарушений законодательства по функционированию рынка электроэнергии и манипуляций со стороны ЧАО "Укргидроэнерго" и ООО "Ютилити Трейдинг".

"Начать расследование нарушений законодательства по функционированию рынка э/э, признаки которых содержатся в действиях ЧАО "Укргидроэнерго" и ООО "Ютилити трейдинг" в период с 1 января по 31 мая 2021 года, в соответствии с проведенным мониторингом поведения участников рынка "на сутки вперед" (РСВ) и внутрисуточного рынка (ВСР)", – указано в постановлении регулятора, принятом на заседании 29 сентября, передает Интерфакс-Украина.

Согласно результатам мониторинга, заявки на покупку э/э "Ютилити Трейдинг" были акцептированы одновременно с заявками на продажу "Укргидроэнерго".

Комиссия отмечает, что ООО продавало ресурс на РСВ в те же расчетные периоды, на которые в дальнейшем приобретало электроэнергию на ВСР. При этом цена в заявках на продажу на РСВ была значительно ниже цены ее покупки по двусторонним договорам (ДД). Регулятор указывает, что "Укргидроэнерго" было основным продавцом э/э на ВСР для "Ютилити Трейдинг", что позволяло ему обеспечивать ее продажу по ДД.

"Таким образом, в действиях "Укргидроэнерго" и "Ютилити трейдинг" содержатся признаки согласованных действий на рынке э/э, что может быть классифицировано как манипулирование рынком", – резюмировал регулятор.

"Укргидроэнерго" и "Ютилити трейдинг" ранее уже попадали под расследование НКРЭКУ. Расследование открыто в марте 2021 года за работу с 1 по 31 декабря 2020 года. Тогда в расследование было включено также ООО "Новая-энергетическая-компания", а суть претензий со стороны НКРЭКУ заключалась в нетипично резком снижении объемов купли/продажи на РСВ с увеличением таких заявок на ВСР.

По результатам расследования постановлением от 9 сентября текущего года НКРЭКУ обратилась в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) по вопросам нарушения законодательства о защите конкуренции этими компаниями.

"Ютилити Трейдинг" также включено в перечень компаний, в отношении которых расследование комиссии началось в июле текущего года после резкого снижения цены на РСВ 1-4 июля 2021 года, достигшее исторического уровня в 426,06 грн/МВт-ч. Само расследование охватило период с 1 июня по 4 июля 2021 года. Пока его результаты не обнародованы.

АМКУ начале июля по собственной инициативе также начал исследование наличия или отсутствия в действиях участников рынка электроэнергии нарушений законодательства о защите экономической конкуренции, связанных с июльским падением цены на РСВ.

Согласно открытым данным, "Ютилити Трейдинг" зарегистрировано в августе 2020 года, уставный капитал составляет 5,5 млн грн. Его бенефициаром является Андрей Золотарь – 90%, еще 10% принадлежат АО "Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный фонд Ютилтрейд", учредителем которого является Сергей Барабанов.

Сайт компании содержит минимум информации – нормативную базу функционирования рынка и деятельности его участников и контакты в Киеве.