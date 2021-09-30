Частная компания незаконно завладела землей для строительства элитной высотки в Киеве, – прокуратура

Голосеевская окружная прокуратура Киева сообщила о подозрении директору общества в незаконном завладении правом аренды земельного участка на ул. Антоновича стоимостью почти 30 млн грн.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Киева, действия директора квалифицированы по ч. 2 ст.366 (Служебный подлог) и ч.5 ст. 191 (Присвоение имущества) УК Украины.

"Досудебным расследованием установлено, что в 2017 году, имея целью строительство элитного жилищного комплекса на незаконно арендованной земле, директор общества вступила в сговор с собственниками и должностными лицами группы предприятий", – сказано в сообщении.

Так, с целью дальнейшего незаконного строительства жилого комплекса подозреваемая подготовила и предоставила в Киевский городской совет документы, содержащие заведомо ложные сведения об основаниях преимущественного права на пользование земельным участком территориального общества Киева.

"Таким образом, подозреваемая избежала процедуры продажи прав аренды на земельный участок на конкурентных началах (земельных торгов) и продолжила пользование ею, чем нанесла ущерб территориальной общине", – сообщили в прокуратура.

Также с целью недопущения дальнейшего строительства жилищного комплекса на указанный земельный участок наложен арест.

В прокуратуре не уточняют, о каком именно жилом комплексе идет речь, однако судя по опубликованной фотографии – это проект 33-этажного ЖК A136 Highlight Tower неподалеку от станции метро "Дворец Украина". Квартиры в этом комплексе продает застройщик DIM Group Александра Насиковского.