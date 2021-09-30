Сбережения украинцев за второй квартал сократились на 86,5 миллиарда, – Госстат

Доходы населения Украины в апреле-июне 2021 года составили 1 079,8 млрд грн, расходы – 1 166,4 млрд грн, сбережения украинцев сократились на 86,5 млрд грн.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает Интерфакс-Украина.

По данным Госстата, во втором квартале 2021 года номинальные доходы населения выросли на 20,9% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Согласно сообщению, реальные располагаемые доходы населения, определенные с учетом ценового фактора, во втором квартале 2021 года увеличились на 5,6% по сравнению со вторым кварталом 2020 года.

Располагаемый доход в расчете на одного человека за апрель-июнь текущего года составил 18 969 грн, что на 3 403 грн больше, чем за аналогичный период 2020 года. Расходы населения за этот период увеличились на 35,9%.

Ранее сообщалось, что сбережения украинцев в 2020 году сократились на 17 млрд грн по сравнению с 2019 годом.