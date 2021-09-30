Власти Малайзии сделали обязательной вакцинацию от коронавируса для чиновников

Малазийские власти обязали всех федеральных служащих до 1 ноября пройти полный курс вакцинации от COVID-19.

Как сообщает The Guardian, исключения допускаются лишь для лиц, имеющих медицинские противопоказания, передает Интерфакс-Украина.

Нарушителям предписания грозит дисциплинарное взыскание.

Власти страны называют причиной такого решения необходимость повысить общественное доверие и обеспечить бесперебойную работу правительственных служб.

В департаменте государственной службы уточнили, что уже 98% гражданских служащих получили вакцину, но 16 тыс. 92 лицам – 1,6% – еще нужно зарегистрироваться в государственной программе по вакцинации. Всего в Малайзии работают около 1,6 млн гражданских служащих.

The Guardian отмечает, что малазийские власти пытаются довести уровень вакцинации в стране до отметки в 80% до конца года. При этом Малайзия считается одной из самых "быстрых" стран в Юго-Восточной Азии в плане распределения вакцин: уже 61% от ее 32-миллионного населения полностью вакцинированы.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, в Малайзии за время пандемии диагностировали более 2,23 млн случаев заражения коронавирусом. Более 26,1 тыс. инфицированных скончались, свыше 2 млн человек вылечились.

Как сообщалось, 22 сентября министр здравоохранения Валерий Ляшко заявлял, что Министерство здравоохранения внесет сотрудников учреждений образования, министерств, органов центральной и местной власти в перечень профессий, которые обязаны пройти вакцинацию от COVID-19. Однако такое решение пока не принято.