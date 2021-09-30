В приложении "Дія" появилась возможность получить сертификат при вакцинации разными вакцинами

С сегодняшнего дня в приложении "Дия" и на портале можно сгенерировать COVID-сертификат о вакцинации людям, получившим различные вакцины.

Об этом сллющает Министерство цифровой трансформации Украины.

Первой дозой может быть вакцина AstraZeneca/CoviShield, Moderna или Comirnaty/Pfizer-BioNTech. Второй дозой - Moderna или Comirnaty/Pfizer-BioNTech.

Сейчас существуют несколько видов COVID-сертификатов:

"желтый" внутренний, генерируемый после прививки первой дозой двухдозной вакцины. Он действует 120 дней и доступен в приложении действие на iOS. Со временем будет и на Android.

"зеленый" внутренний, генерируемый после полного курса вакцинации. Он действует 365 дней.

международный COVID-сертификат, который также генерируется после полного курса вакцинации на 365 дней. Но у каждой страны есть свои сроки действия сертификатов, поэтому следует заранее проверять эту информацию перед путешествием на сайте МИД.

Международный сертификат можно также сгенерировать и распечатать на портале "Дия". Так украинцы, которые не имеют ID-карты или заграничного биометрического паспорта, или "Дия.Подписи", смогут получить сертификат и путешествовать с ним. Документ сформируется в формате PDF. Его можно распечатать его или просто сохранить файл на телефоне или другом устройстве и показать QR-код с экрана.

Международные COVID-сертификаты в "Дие" официально признаны в ЕС, а украинцы могут свободно путешествовать по меньшей мере в 43 страны.