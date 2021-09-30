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Зеленский анонсировал строительство спортивных арен для Чемпионата Европы по баскетболу

Зеленский анонсировал строительство спортивных арен для Чемпионата Европы по баскетболу

Украина выполнит все требования, в частности, по строительству спортивных арен, для проведения в стране мужского чемпионата Европы по баскетболу среди национальных сборных в 2025 году (Евробаскет-2025).

Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время встречи с президентом Международной федерации баскетбольных ассоциаций Европы (ФИБА Европа) Тургаем Демирелем, сообщает пресс-служба главы государства.

По словам Зеленского, строительство профессиональных спортивных арен могло бы войти в программу "Здоровая Украина".

"Главная цель этой программы – чтобы все люди в Украине, прежде всего дети, имели возможность заниматься спортом и были привлечены к физической активности. Поэтому важно, чтобы были условия, соответствующая спортивная инфраструктура", – отметил президент.

По мнению главы государства, чтобы дети хотели заниматься спортом, им прежде всего нужны две вещи: спортивная инфраструктура и примеры побед украинских чемпионов.

Со своей стороны президент ФИБА Европа поблагодарил Владимира Зеленского за инициативу, чтобы Украина претендовала на проведение мужского чемпионата Европы по баскетболу в 2025 году.

Напомним, проведение чемпионата Европы по баскетболу среди национальных сборных в 2015 году в Украине иницировал бывший президент Виктор Янукович. Группу привлеченных к строительству объектов для проведения чемпионата инвесторов возглавлял олигарх Игорь Коломойский.

Как сообщалось, ранее президент Владимир Зеленский также неоднократно заявлял о необходимости строительства инфраструктурных объектов чтобы претендовать на проведение Олимпийских игр.

Напомним, подготовка к проведению Олимпиады в Украине в 2022 году была одной из инициатив экс-президента Виктора Януковича. Впоследствии в НАБУ установили, что бывшие чиновники Госинвестпроекта и государственного предприятия "Государственная инвестиционная компания" при реализации ряда проектов, в том числе "Олимпийская надежда-2022", вывели через офшоры средства на 259,2 млн грн.

Для создания необходимой инфраструктуры Офис президента Владимира Зеленского и ООО "Боржава Эссет" готовят меморандум о создании в Украине высокогорного всесезонного спортивно-туристического кластера "Боржава". При этом среди участников проекта фигурируют лица, связанные с реализацией "Олимпийской надежды" Януковича.

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