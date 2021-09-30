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Власти США разрешили Virgin Galactic миллиардера Брэнсона возобновить космические полеты

Власти США разрешили Virgin Galactic миллиардера Брэнсона возобновить космические полеты

Федеральная авиационная администрация США (FAA) завершила расследование в отношении суборбитального полета ракетоплана Unity компании Virgin Galactic и разрешила ей продолжить космические полеты.

Как сообщили в компании, после проверки регулятор и Virgin Galactic договорились расширить защищенное воздушное пространство во время будущих запусков, а также предпринять дополнительные меры для обеспечения уведомлений о полетах в режиме реального времени, передает Интерфакс-Украина.

Как сообщалось, FAA начала расследование в отношении Virgin Galactic 11 августа после того, как выяснилось, что Unity отклонился от курса и вылетел за пределы обозначенного воздушного коридора во время полета в июле. Регулятор проверял то, могут ли подобные случаи создавать угрозы для общественной безопасности.

После публикации новостей о разрешении для Virgin Galactic продолжать суборбитальные полеты, акции компании, по данным MarketWatch, выросли более чем на 9%.

FAA обновила лицензию Virgin Galactic в конце июня, разрешив компании осуществлять полеты на околоземную орбиту с пассажирами на борту. Это был первый случай, когда регулятор выдал лицензию на осуществление космических полетов с пассажирами.

Основателем и крупнейшим владельцем Virgin Galactic является британский миллиардер Ричард Брэнсон, в августе он продал около 4% акций компании на сумму $300 млн, после чего у него осталась доля в размере 18%.

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Джерело:  Интерфакс-Украина


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